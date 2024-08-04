Движок китайской машины Omoda треснул через 9 месяцев после покупки

Двигатель китайского автомобиля Omoda C5 треснул спустя девять месяцев после покупки. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, это первый подобный случай, зафиксированный в России.

Москвич Сергей приобрёл "китайца" девять месяцев назад в салоне, однако радость от относительно недавней покупки омрачила поломка. Изначально у машины потёк антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра. Накатала машина к тому моменту всего 12 тысяч километров.

Дилер сообщил, что это первый подобный случай в РФ, пообещал заменить все детали и устранить неполадки за пару недель. По словам владельца, все работы и покупку запчастей быстро согласовали, и он стал ждать. Однако ремонт затянулся. Внедорожник уже долгое время одиноко стоит возле автосалона. Оказалось, что на центральном складе нет запчастей, покупку которых до этого согласовали. Сроки ремонта и возврата машины постоянно сдвигают.