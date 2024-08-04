Движок китайской машины Omoda треснул через 9 месяцев после покупки
Китайские автомобили Omoda всё чаще можно заметить на российских улицах. Обложка © Telegram / Omoda Россия
Двигатель китайского автомобиля Omoda C5 треснул спустя девять месяцев после покупки. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, это первый подобный случай, зафиксированный в России.
Москвич Сергей приобрёл "китайца" девять месяцев назад в салоне, однако радость от относительно недавней покупки омрачила поломка. Изначально у машины потёк антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра. Накатала машина к тому моменту всего 12 тысяч километров.
Дилер сообщил, что это первый подобный случай в РФ, пообещал заменить все детали и устранить неполадки за пару недель. По словам владельца, все работы и покупку запчастей быстро согласовали, и он стал ждать. Однако ремонт затянулся. Внедорожник уже долгое время одиноко стоит возле автосалона. Оказалось, что на центральном складе нет запчастей, покупку которых до этого согласовали. Сроки ремонта и возврата машины постоянно сдвигают.
Вдобавок к проблеме с двигателем прибавилась ещё одна — трещины на фарах. Однако тут дилер отказывается что-либо делать, так как причиной назвали пескоструй на дороге. Решить проблему владельцу предложили с помощью другого дилера.
Китайский автомобиль Omoda появился на российском рынке недавно, но некоторые владельцы таких машин уже столкнулись с проблемами. Например, недавно машина уехала из салона прямо в сервис: через полчаса после покупки и спустя 33 километра у неё сломалась коробка передач. А до этого зарядка подожгла автомобиль Omoda C5 в Москве.