В Новосибирске спустя сутки устранили аварию на теплосетях

Крупная авария на теплосетях, оставившая без отопления 640 домов и социальные объекты в Новосибирске, была полностью устранена. Об этом сообщает мэрия города.

«Восстановительные работы на ПНС-5 завершились вчера, 30 октября. Два насоса были запущены в 22:20 (18:20 мск), и в течение нескольких часов давление в тепломагистрали достигло необходимых параметров для запуска отопления во всех зданиях», — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.

Он добавил, что управляющие компании завершают регулировку систем в пяти оставшихся домах, где теплоснабжение восстановят в ближайшее время.

Зайков уточнил, что штаб по устранению последствий аварии будет контролировать качество ремонта пострадавших квартир, а ремонтные бригады управляющих компаний выполнят заявки по оставшимся работам.