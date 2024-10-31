В Новосибирске спустя сутки устранили аварию на теплосетях
После крупной аварии в Новосибирске восстановлено теплоснабжение для 640 домов
Крупная авария на теплосетях, оставившая без отопления 640 домов и социальные объекты в Новосибирске, была полностью устранена. Об этом сообщает мэрия города.
«Восстановительные работы на ПНС-5 завершились вчера, 30 октября. Два насоса были запущены в 22:20 (18:20 мск), и в течение нескольких часов давление в тепломагистрали достигло необходимых параметров для запуска отопления во всех зданиях», — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.
Он добавил, что управляющие компании завершают регулировку систем в пяти оставшихся домах, где теплоснабжение восстановят в ближайшее время.
Зайков уточнил, что штаб по устранению последствий аварии будет контролировать качество ремонта пострадавших квартир, а ремонтные бригады управляющих компаний выполнят заявки по оставшимся работам.
Напомним, авария произошла 30 октября в 6:30 по местному времени. На Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 произошёл гидроудар, который вызвал прорывы отопления, вследствие 640 домов остались без отопления.
Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel