Грузовик загорелся на северо-западе Москвы

В Москве на улице Барышиха произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщил официальный канал Департамента транспорта Москвы.

На улице Барышиха в Москве произошло возгорание грузового автомобиля. Видео © Life.ru

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.

На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, что грузовик пытаются потушить спасатели. Он выгорел дотла. Сообщается, что движение транспорта в районе инцидента не затруднено.