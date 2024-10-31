Грузовик загорелся на северо-западе Москвы
Грузовой автомобиль загорелся на улице Барышиха в Москве
В Москве на улице Барышиха произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщил официальный канал Департамента транспорта Москвы.
На улице Барышиха в Москве произошло возгорание грузового автомобиля. Видео © Life.ru
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.
На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, что грузовик пытаются потушить спасатели. Он выгорел дотла. Сообщается, что движение транспорта в районе инцидента не затруднено.
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