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31 октября, 03:45

Грузовик загорелся на северо-западе Москвы

Грузовой автомобиль загорелся на улице Барышиха в Москве

В Москве на улице Барышиха произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщил официальный канал Департамента транспорта Москвы.

На улице Барышиха в Москве произошло возгорание грузового автомобиля. Видео © Life.ru

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.

На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, что грузовик пытаются потушить спасатели. Он выгорел дотла. Сообщается, что движение транспорта в районе инцидента не затруднено.

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Life.ru

Анатолий Цейко
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