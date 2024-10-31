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31 октября, 08:04

Венгрия довела НАТО до точки кипения из-за России

Politico: Союзники по НАТО разочарованы хорошим отношением Венгрии к России

В НАТО всё больше опасаются укрепления отношений между Россией и Венгрией, что якобы разрушает взаимное доверие внутри стран Запада. В альянсе полагают, что Будапешт «заигрывает» с Москвой и преследует собственные интересы. Об этом пишет газета Politico.

«Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией», — отмечается в публикации.

По мнению автора, союзники по НАТО ещё больше ополчились на Венгрию после того, как она проигнорировала недавнюю встречу дипломатов альянса, где предполагалось обсудить излишнюю симпатию Будапешта к РФ и Китаю. Однако венгерские политики предпочли не явиться на «публичную порку» и отказались объяснять причины.

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Ранее глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что разведка Венгрии пресекла попытку иностранных спецслужб наладить поставки на Украину вооружений, произведённых в стране.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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