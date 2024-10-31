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31 октября, 08:29

Россиянка подняла на уши военных в Ленобласти из-за «зловещего ока» SpaceX в небе

Жительница Ленобласти приняла спутники Starlink за БПЛА и вызвала полицию

Starlink. Обложка © SpaceX

Starlink. Обложка © SpaceX

Жительница Ломоносовского района Ленинградской области приняла спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX за БПЛА и вызвала полицию. Загадочные «‎вражеские» огоньки в небе перепугали женщину, пишет 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бдительная гражданка из Новоселья заметила странный объект в небе около десяти вечера 30 октября с балкона своей квартиры. Всего она увидела около восьми белых «беспилотников», направлявшихся от Аннино в сторону Стрельны. Времени на съёмку фото и видео женщина не стала тратить, а срочно позвонила в полицию. Те, в свою очередь, обратились к военным.

Тогда и выяснилось, что это были спутники Starlink, обеспечивающие интернет. Других подозрительных объектов, помимо «зловещего ока Илона Маска» в небе обнаружено не было.

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Но бдительность не помешает. Не так давно в Санкт-Петербурге уничтожили БПЛА силами противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители слышали хлопки, без электричества остались около 300 домов. В результате атаки ВСУ разрушений нет, никто из людей не пострадал.

Андрей Бражников
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