Россиянка подняла на уши военных в Ленобласти из-за «зловещего ока» SpaceX в небе

Жительница Ломоносовского района Ленинградской области приняла спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX за БПЛА и вызвала полицию. Загадочные «‎вражеские» огоньки в небе перепугали женщину, пишет 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бдительная гражданка из Новоселья заметила странный объект в небе около десяти вечера 30 октября с балкона своей квартиры. Всего она увидела около восьми белых «беспилотников», направлявшихся от Аннино в сторону Стрельны. Времени на съёмку фото и видео женщина не стала тратить, а срочно позвонила в полицию. Те, в свою очередь, обратились к военным.

Тогда и выяснилось, что это были спутники Starlink, обеспечивающие интернет. Других подозрительных объектов, помимо «зловещего ока Илона Маска» в небе обнаружено не было.