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31 октября, 09:28

В Коми поймали страуса Васю, который почти неделю провёл в бегах

История с побегом австралийского страуса Васи с фермы в Сыктывдинском районе республики Коми закончилась благополучно. Беглеца поймали спустя почти неделю поисков.

Поймали Васю с помощью лассо. Предыдущие попытки заарканить упрямую птицу результата не дали: дротики со снотворным не могли пробить перья. А ещё Вася оказался очень быстрым — догнать его долгое не удавалось. Но сегодня, видимо, беглец подустал и, наконец, был пойман.

Ветеринарам ещё предстоит осмотреть Васю, чтобы сделать выводы о его состоянии. Страусы могут обходиться без еды около 40 дней, но очень плохо переносят холода.

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Напомним, что австралийский страус Вася сбежал с территории фермы, напуганный чем-то, и выломал забор. Всё произошло ещё 26 октября. Попытки поймать птицу оказались безуспешными, так как она ушла в лес. Вызванный ветеринар с транквилизатором смог попасть в страуса лишь один раз, но он быстро оправился от действия препарата. Затем страус вышел на трассу, где его чуть не сбил автомобиль. В темноте птица исчезла из поля зрения, направляясь в сторону села Ыб.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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