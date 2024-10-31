В Коми поймали страуса Васю, который почти неделю провёл в бегах

История с побегом австралийского страуса Васи с фермы в Сыктывдинском районе республики Коми закончилась благополучно. Беглеца поймали спустя почти неделю поисков.

Поймали Васю с помощью лассо. Предыдущие попытки заарканить упрямую птицу результата не дали: дротики со снотворным не могли пробить перья. А ещё Вася оказался очень быстрым — догнать его долгое не удавалось. Но сегодня, видимо, беглец подустал и, наконец, был пойман.

Ветеринарам ещё предстоит осмотреть Васю, чтобы сделать выводы о его состоянии. Страусы могут обходиться без еды около 40 дней, но очень плохо переносят холода.