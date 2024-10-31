В Коми поймали страуса Васю, который почти неделю провёл в бегах
История с побегом австралийского страуса Васи с фермы в Сыктывдинском районе республики Коми закончилась благополучно. Беглеца поймали спустя почти неделю поисков.
Поймали Васю с помощью лассо. Предыдущие попытки заарканить упрямую птицу результата не дали: дротики со снотворным не могли пробить перья. А ещё Вася оказался очень быстрым — догнать его долгое не удавалось. Но сегодня, видимо, беглец подустал и, наконец, был пойман.
Ветеринарам ещё предстоит осмотреть Васю, чтобы сделать выводы о его состоянии. Страусы могут обходиться без еды около 40 дней, но очень плохо переносят холода.
Напомним, что австралийский страус Вася сбежал с территории фермы, напуганный чем-то, и выломал забор. Всё произошло ещё 26 октября. Попытки поймать птицу оказались безуспешными, так как она ушла в лес. Вызванный ветеринар с транквилизатором смог попасть в страуса лишь один раз, но он быстро оправился от действия препарата. Затем страус вышел на трассу, где его чуть не сбил автомобиль. В темноте птица исчезла из поля зрения, направляясь в сторону села Ыб.
Kandinsky 3.1 / Life.ru