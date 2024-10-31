Российским пенсионерам напомнили о важных субсидиях
Сенатор Епифанова: Российские пенсионеры вправе получить скидку при оплате ЖКУ
Российские пенсионеры могут получить скидку на оплату коммунальных услуг, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. Размер субсидии зависит от региональных норм: в Москве это — 10% от дохода семьи, а в Якутии — 15%.
«Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живёт с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — поделилась в беседе с «Газетой.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
Сенатор также рассказала, что для одиноких пенсионеров, которые живут в столице, предусмотрено освобождение от платы за вывоз мусора. Кроме того, для них полагается скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.
Специальные скидки и компенсации есть и для инвалидов, а также участников ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, для жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда.
Епифанова отметила важные изменения, которые вступят в силу уже в ноябре этого года: льготникам будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг из-за задолженности за ЖКУ. Теперь должна учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах чиновники должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца. В новом году все льготы и скидки сохранятся.
Чтобы получить субсидии, необходимо будет обратиться в соцзащиту или МФЦ, в некоторых регионах доступна подача заявления через «Госуслуги». Для оформления нужны паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счёта, которая подтверждает отсутствие долгов по ЖКХ, выписка из домовой книги или справка о составе семьи. А также документ, где будет указано, что пенсионер зарегистрирован в собственной или съёмной квартире.
Ранее сенатор рекомендовала пенсионерам получать выплаты на карту «Мир» — в этом случае они могут рассчитывать на дополнительную выгоду в виде процентов на остаток и кешбэка за покупки. При желании пенсионеры могут переоформить способ получения, подав заявление в Социальный фонд, через МФЦ или портал «Госуслуги».
Life.ru