Российским пенсионерам напомнили о важных субсидиях

Российские пенсионеры могут получить скидку на оплату коммунальных услуг, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. Размер субсидии зависит от региональных норм: в Москве это — 10% от дохода семьи, а в Якутии — 15%.

«Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живёт с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — поделилась в беседе с «Газетой.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Сенатор также рассказала, что для одиноких пенсионеров, которые живут в столице, предусмотрено освобождение от платы за вывоз мусора. Кроме того, для них полагается скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.

Специальные скидки и компенсации есть и для инвалидов, а также участников ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, для жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда.

Епифанова отметила важные изменения, которые вступят в силу уже в ноябре этого года: льготникам будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг из-за задолженности за ЖКУ. Теперь должна учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах чиновники должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца. В новом году все льготы и скидки сохранятся.

Чтобы получить субсидии, необходимо будет обратиться в соцзащиту или МФЦ, в некоторых регионах доступна подача заявления через «Госуслуги». Для оформления нужны паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счёта, которая подтверждает отсутствие долгов по ЖКХ, выписка из домовой книги или справка о составе семьи. А также документ, где будет указано, что пенсионер зарегистрирован в собственной или съёмной квартире.