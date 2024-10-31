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31 октября, 12:31
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Машина олимпийской чемпионки подверглась бомбардировке водкой у бассейна в Химках

Машину олимпийской чемпионки Егорян с балкона закидали бутылками водки в Химках

Яна Егорян. Фото © CSKA.ru

Яна Егорян. Фото © CSKA.ru

Неизвестные скинули несколько бутылок водки на автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян в Подмосковье. Машину с пробитым лобовым стеклом пришлось везти в сервис. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Машина Яны Егорян. Видео © Telegram / SHOT

30-летняя спортсменка приехала в Химки, чтобы посетить стоматолога. Она припарковалась возле клиники и ушла на приём. Вернувшись, она обнаружила трещины на лобовом стекле машины. Повреждено было и соседнее авто. Вокруг автомобилей валялись осколки стекла, коньячную этикетку и разбитую бутылку водки.

По её словам, рядом с парковкой был расположен детский бассейн. К счастью, обошлось без пострадавших. Спортсменка считает, что бутылки сбросили с балкона, но неумышленно. Авто теперь стоит в сервисе, за починку лобового стекла там просят 250 тысяч рублей.

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Ранее в Уфе две пьяные зумерши бросили пустую бутылку в автобус, после чего попытались сбежать. Местные поймали их и посадили в салон, вызвав полицию. Там подростки продолжили буянить, а одна из них выпрыгнула в окно и налетела на прохожих.

Владимир Озеров
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