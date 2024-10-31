Машина олимпийской чемпионки подверглась бомбардировке водкой у бассейна в Химках
Машину олимпийской чемпионки Егорян с балкона закидали бутылками водки в Химках
Яна Егорян. Фото © CSKA.ru
Неизвестные скинули несколько бутылок водки на автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян в Подмосковье. Машину с пробитым лобовым стеклом пришлось везти в сервис. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Машина Яны Егорян. Видео © Telegram / SHOT
30-летняя спортсменка приехала в Химки, чтобы посетить стоматолога. Она припарковалась возле клиники и ушла на приём. Вернувшись, она обнаружила трещины на лобовом стекле машины. Повреждено было и соседнее авто. Вокруг автомобилей валялись осколки стекла, коньячную этикетку и разбитую бутылку водки.
По её словам, рядом с парковкой был расположен детский бассейн. К счастью, обошлось без пострадавших. Спортсменка считает, что бутылки сбросили с балкона, но неумышленно. Авто теперь стоит в сервисе, за починку лобового стекла там просят 250 тысяч рублей.
Ранее в Уфе две пьяные зумерши бросили пустую бутылку в автобус, после чего попытались сбежать. Местные поймали их и посадили в салон, вызвав полицию. Там подростки продолжили буянить, а одна из них выпрыгнула в окно и налетела на прохожих.