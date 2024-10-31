Машина олимпийской чемпионки подверглась бомбардировке водкой у бассейна в Химках

Неизвестные скинули несколько бутылок водки на автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян в Подмосковье. Машину с пробитым лобовым стеклом пришлось везти в сервис. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Машина Яны Егорян. Видео © Telegram / SHOT

30-летняя спортсменка приехала в Химки, чтобы посетить стоматолога. Она припарковалась возле клиники и ушла на приём. Вернувшись, она обнаружила трещины на лобовом стекле машины. Повреждено было и соседнее авто. Вокруг автомобилей валялись осколки стекла, коньячную этикетку и разбитую бутылку водки.

По её словам, рядом с парковкой был расположен детский бассейн. К счастью, обошлось без пострадавших. Спортсменка считает, что бутылки сбросили с балкона, но неумышленно. Авто теперь стоит в сервисе, за починку лобового стекла там просят 250 тысяч рублей.