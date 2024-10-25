Бросался бутылками и угрожал: Начало кровавой резни в гипермаркете в Петербурге попало на камеру
Момент нападения мужчины в гипермаркете «Окей» в Петербурге попал на камеру
Опубликовано видео первых минут перед нападением неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». На кадрах видно, что мужчина ведёт себя агрессивно: бросает бутылки и угрожает ножом. Буквально через мгновение он напал на первую жертву. Видео публикует Mash на Мойке.
Момент нападения в питерском «Окее». Видео © Telegram / Mash на Мойке
Напомним, сегодня утром вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить 4 человек, в том числе охранника. Затем его обезвредил один из покупателей. Личность нападавшего уже установили. Им оказался 44-летний Юрий А.. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Telegram / Mash на Мойке