Бросался бутылками и угрожал: Начало кровавой резни в гипермаркете в Петербурге попало на камеру

Опубликовано видео первых минут перед нападением неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». На кадрах видно, что мужчина ведёт себя агрессивно: бросает бутылки и угрожает ножом. Буквально через мгновение он напал на первую жертву. Видео публикует Mash на Мойке.