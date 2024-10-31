Страна вздохнёт спокойно: Экономист дал прогноз, через сколько лет россияне будут жить лучше

Рост числа семей, которым хватает денег на всё, является хорошей тенденцией. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя данные о том, что этот показатель вырос до 4,9%.

По мнению эксперта, такими темпами через 20 лет эти пять процентов могут превратиться во все 30%. Тогда можно будет говорить, что в стране сформировался устойчивый средний класс, который может позволить себе купить машину, слетать в отпуск раз в год, накопить деньги на старость, выучить детей и прочее.

«Страна сможет вздохнуть спокойно с точки зрения того, что есть устойчивый потребительский внутренний спрос, который обеспечивает темпы экономического роста и, подчеркну, нормальную структуру производства товаров и услуг. То есть не самых простеньких вещей в виде продуктов питания и самых простых бытовых предметов, а именно сложной продукции — это разная техника, гаджеты и так далее, то, что, сейчас составляет научно-технологический прогресс», — отметил профессор в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению экономиста, темпы, которые сейчас Росстат демонстрирует, связаны с двумя основными факторами. В частности, из-за дефицита кадров работодателям пришлось повышать зарплаты. Также правительство приняло решение постоянно поднимать МРОТ выше уровня инфляции.

«Эти два фактора в последнее время играют основную роль в повышении численности семей, которые могут себе позволить удовлетворить все свои потребности», — подытожил Сафонов.