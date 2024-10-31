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31 октября, 15:00

Российские квадроберы перевоплотились в зверомонстров к Хэллоуину

Российские квадроберы перевоплотились в зверомонстров к Хэллоуину. Сегодня они не милые кошечки и собачки, а воплощения животного зла, на чудовищную метаморфозу обратил внимание SHOT.

Маски для квадроберов на Хэллоуин. Фото © SHOT

Маски для квадроберов на Хэллоуин. Фото © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу подростки-квадроберы, они черпают вдохновение для своих образов из ужастиков, а больше всего им нравится «Астрал». Дети массово перекрашивают свои маски в цвета тыквы и делают их страшными. Кто-то просто заранее заказал жуткие морды на маркетплейсах.

Маски для квадроберов на Хэллоуин. Фото © SHOT

Маски для квадроберов на Хэллоуин. Фото © SHOT

Школьники массово снимают видео, где они прыгают на лапках на фоне паутин и прочих хэллоуинских приколов.

Пытки и Инстасамка-квадробер: Барецкий раскрыл Life.ru, как отметит Хэллоуин в замке Пугачёвой
Пытки и Инстасамка-квадробер: Барецкий раскрыл Life.ru, как отметит Хэллоуин в замке Пугачёвой

Впрочем, российским подросткам по уровню жути далеко до матёрого взрослого человека. Ранее Life.ru рассказывал о том, как президент Штатов Джо Байден в костюме престарелого политика проводил мероприятие в честь Хэллоуина в Белом доме, куда пригласили множество детей американских военнослужащих. Так вот, 81-летний лидер решил, что лучший способ поддержать праздничную атмосферу — покусать деток, которых недальновидные родители сами к нему привели. Следы от президентских челюстей по итогу остались на коже четверых маленьких гостей.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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