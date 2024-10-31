Российские квадроберы перевоплотились в зверомонстров к Хэллоуину. Сегодня они не милые кошечки и собачки, а воплощения животного зла, на чудовищную метаморфозу обратил внимание SHOT .

Как рассказали телеграм-каналу подростки-квадроберы, они черпают вдохновение для своих образов из ужастиков, а больше всего им нравится «Астрал». Дети массово перекрашивают свои маски в цвета тыквы и делают их страшными. Кто-то просто заранее заказал жуткие морды на маркетплейсах.