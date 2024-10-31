Тарасова назвала кретинами журналистов, сообщивших о её самочувствии
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © Станислав Красильников/ТАСС
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию СМИ о том, что её здоровье вызывает у врачей опасения. Об этом сама 77-летняя специалистка сообщила в комментарии 360.ru.
«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — сказала Татьяна Анатольевна.
Она добавила, что прямо сейчас участвует в съёмках «Ледникового периода» и чувствует себя хорошо.
О резком ухудшении состояния здоровья Татьяны Тарасовой ранее написал Mash. Ей стало плохо после обострения хронической язвы желудка, из-за чего скорая помощь приезжала к ней по вызову уже дважды в течение месяца.