Тарасова назвала кретинами журналистов, сообщивших о её самочувствии

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию СМИ о том, что её здоровье вызывает у врачей опасения. Об этом сама 77-летняя специалистка сообщила в комментарии 360.ru.

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — сказала Татьяна Анатольевна.

Она добавила, что прямо сейчас участвует в съёмках «Ледникового периода» и чувствует себя хорошо.