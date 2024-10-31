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31 октября, 09:46

Тарасова назвала кретинами журналистов, сообщивших о её самочувствии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию СМИ о том, что её здоровье вызывает у врачей опасения. Об этом сама 77-летняя специалистка сообщила в комментарии 360.ru.

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — сказала Татьяна Анатольевна.

Она добавила, что прямо сейчас участвует в съёмках «Ледникового периода» и чувствует себя хорошо.

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О резком ухудшении состояния здоровья Татьяны Тарасовой ранее написал Mash. Ей стало плохо после обострения хронической язвы желудка, из-за чего скорая помощь приезжала к ней по вызову уже дважды в течение месяца.

Марина Фещенко
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