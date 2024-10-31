Эмоциональная тирада буйного «матроса» в хостеле довела до хохота гостей в погонах
Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве
Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пьяного мужчину, который рассвирепел и устроил погром в одном из хостелов. Об этом пишет пресс-бюро Федеральной службы в своём телеграм-канале.
Буйный клиент хостела в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
«Экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из охраняемого учреждения гостиничного типа, расположенного на Верхней Первомайской улице. К незамедлительно прибывшим правоохранителям обратился администратор и пояснил, что постоялец одного из номеров в алкогольном опьянении нарушал общественный порядок и повредил входную дверь», — сказано в публикации.
В итоге 26-летний нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Приехавшим к нему «посетителям в погонах» он настойчиво говорил, что в больнице и красочно делился эмоциями. Силовики не без улыбки проводили «клиента» до отделения. Теперь им займётся полиция.
Ранее в республике Башкортостан был задержан бывший участник шоу «Голос 60+». 66-летний мужчина развёл пятиклассницу на эротическое видео, отправив ей в ответ свои интимные фотографии. О случившемся узнали родители девочки.
Telegram / Росгвардия. Москва