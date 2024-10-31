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31 октября, 10:09

Эмоциональная тирада буйного «матроса» в хостеле довела до хохота гостей в погонах

Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пьяного мужчину, который рассвирепел и устроил погром в одном из хостелов. Об этом пишет пресс-бюро Федеральной службы в своём телеграм-канале.

Буйный клиент хостела в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из охраняемого учреждения гостиничного типа, расположенного на Верхней Первомайской улице. К незамедлительно прибывшим правоохранителям обратился администратор и пояснил, что постоялец одного из номеров в алкогольном опьянении нарушал общественный порядок и повредил входную дверь», — сказано в публикации.

В итоге 26-летний нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Приехавшим к нему «‎посетителям в погонах» он настойчиво говорил, что в больнице и красочно делился эмоциями. Силовики не без улыбки проводили «‎клиента» до отделения. Теперь им займётся полиция.

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Ранее в республике Башкортостан был задержан бывший участник шоу «Голос 60+». 66-летний мужчина развёл пятиклассницу на эротическое видео, отправив ей в ответ свои интимные фотографии. О случившемся узнали родители девочки.

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Telegram / Росгвардия. Москва

Владимир Озеров
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