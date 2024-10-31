«‎Самый экономный» футболист сборной России раскрыл скромные траты на жизнь

Ежемесячные расходы футболиста московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева не превышают 300 тысяч рублей. Свои скромные по футбольным меркам траты на жизнь спортсмен раскрыл в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, они с женой редко ходят в дорогие рестораны.

«Нужно где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело», — поделился Дивеев.

Дивеев стал игроком ЦСКА в 2019 году. Сейчас на его счету 165 проведённых матчей и 16 забитых мячей. Контракт спортсмена с клубом заканчивается в 2028 году.