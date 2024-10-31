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31 октября, 11:10

Глава МИД Венгрии Сийярто заговорил по-русски в Минске

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © Максим Константинов/ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © Максим Константинов/ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыл свою речь на Минской конференции по евразийской безопасности с приветствия на русском языке.

«Это большая честь для меня вновь присутствовать в Минске на этой конференции, уже второй раз. Благодарю за возможность представить позицию Венгрии по вопросам глобальной безопасности», — сказал Сийярто на русском, а затем продолжил своё выступление уже на английском языке.

На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке
На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке

Ранее глава МИД Венгрии высказался о скандальной поездке Зеленского на военный завод в США. Сийярто переадресовал американцам вопрос о вмешательстве глава украинского режима в президентские выборы в Америке.

Марина Фещенко
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