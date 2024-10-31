Глава МИД Венгрии Сийярто заговорил по-русски в Минске
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © Максим Константинов/ТАСС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыл свою речь на Минской конференции по евразийской безопасности с приветствия на русском языке.
«Это большая честь для меня вновь присутствовать в Минске на этой конференции, уже второй раз. Благодарю за возможность представить позицию Венгрии по вопросам глобальной безопасности», — сказал Сийярто на русском, а затем продолжил своё выступление уже на английском языке.
Ранее глава МИД Венгрии высказался о скандальной поездке Зеленского на военный завод в США. Сийярто переадресовал американцам вопрос о вмешательстве глава украинского режима в президентские выборы в Америке.