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13 октября, 06:28

Глава МИД Венгрии высказался о скандальной поездке Зеленского на военный завод в США

Сийярто переадресовал американцам вопрос о вмешательстве Зеленского в выборы США

Владимир Зеленский на военном заводе в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский на военном заводе в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании вмешательством в предстоящие выборы президента США. Об этом заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то ещё», — замети глава МИД в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США
Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США

Напомним, что Зеленский влип в политический скандал после поездки на военный завод в Пенсильвании, избиратели которого пока не склонились ни в пользу демократов, ни в пользу республиканцев. Спикер Палаты представителей США счёл визит прямым вмешательством во внутреннюю политику Штатов и потребовал уволить организовавшую мероприятие посла Украины в США Оксану Маркарову. Аналогичную оценку случившемуся дал и американский предприниматель Илон Маск. А вот в Белом доме открестились от ответственности за поездку и заявили, что её добивалась украинская сторона.

Андрей Бражников
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