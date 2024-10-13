Глава МИД Венгрии высказался о скандальной поездке Зеленского на военный завод в США

Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании вмешательством в предстоящие выборы президента США. Об этом заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Напомним, что Зеленский влип в политический скандал после поездки на военный завод в Пенсильвании, избиратели которого пока не склонились ни в пользу демократов, ни в пользу республиканцев. Спикер Палаты представителей США счёл визит прямым вмешательством во внутреннюю политику Штатов и потребовал уволить организовавшую мероприятие посла Украины в США Оксану Маркарову. Аналогичную оценку случившемуся дал и американский предприниматель Илон Маск. А вот в Белом доме открестились от ответственности за поездку и заявили, что её добивалась украинская сторона.