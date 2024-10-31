Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 11:29

Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после отмены воздушной тревоги

Все временные ограничения на приём и отправку самолётов в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА были сняты. Экстренные службы возвращаются к работе в штатном режиме.

«Благодарю наших военных за обеспечение безопасности жителей региона. В настоящий момент угроза атаки БПЛА снята», — поделился губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, с утра в аэропорту Саратова массово задерживали рейсы из-за угрозы воздушной атаки. Так, согласно онлайн-табло, самолёт авиакомпании «Победа» должен был отправиться в столицу в 11:25, но вылет был перенесён в 12:10. Рейс авиакомпании «Россия» был намечен на 11:05, но время подправлено на 12:20. Задержался и самолёт авиакомпании «Россия» из Москвы в Саратов.

Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами
Обложка ©

Wikipedia/Sealle

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar