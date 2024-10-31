Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после отмены воздушной тревоги

Все временные ограничения на приём и отправку самолётов в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА были сняты. Экстренные службы возвращаются к работе в штатном режиме.

Напомним, с утра в аэропорту Саратова массово задерживали рейсы из-за угрозы воздушной атаки. Так, согласно онлайн-табло, самолёт авиакомпании «Победа» должен был отправиться в столицу в 11:25, но вылет был перенесён в 12:10. Рейс авиакомпании «Россия» был намечен на 11:05, но время подправлено на 12:20. Задержался и самолёт авиакомпании «Россия» из Москвы в Саратов.