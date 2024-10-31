«Диалог» созывает мировых фактчекеров в ассоциацию после иска против ФБР и Правительства США

АНО «Диалог» учредит Международную ассоциацию по фактчекингу, которая будет совместно с другими дружественными странами создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию. Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Табак во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент Life.ru.

Владимир Табак о создании ассоциации фактчекинга. Видео © Life.ru

«Мы предложим мультиязычную платформу с возможностью верификации там той или иной информации, в которой будет работать международная команда фактчекеров», — заявил он.

С его слов, к платформе смогут присоединиться все страны, которые будут заинтересованы в проверке информации таким образом. Работать на платформе будет международная команда фактчекеров. Новая ассоциация будет проводить ряд образовательных мероприятий, которые включают в себя и взаимные поездки специалистов заинтересованных стран для обмена опытом.