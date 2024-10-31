«Диалог» созывает мировых фактчекеров в ассоциацию после иска против ФБР и Правительства США
АНО «Диалог» объявило о создании международной ассоциации по фактчекингу
В России учредили платформу для проверки новостей. Фото © Life.ru
АНО «Диалог» учредит Международную ассоциацию по фактчекингу, которая будет совместно с другими дружественными странами создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию. Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Табак во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент Life.ru.
Владимир Табак о создании ассоциации фактчекинга. Видео © Life.ru
«Мы предложим мультиязычную платформу с возможностью верификации там той или иной информации, в которой будет работать международная команда фактчекеров», — заявил он.
С его слов, к платформе смогут присоединиться все страны, которые будут заинтересованы в проверке информации таким образом. Работать на платформе будет международная команда фактчекеров. Новая ассоциация будет проводить ряд образовательных мероприятий, которые включают в себя и взаимные поездки специалистов заинтересованных стран для обмена опытом.
Ранее стало известно, что российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. Как объяснил Табак, показания официальных лиц в Вашингтоне продемонстрировали, что на Западе фейки могут распространять, например, и агенты спецслужб, и представители официальных ведомств.