АНО «Диалог» подаёт иск в американский суд против ФБР и Правительства США
Российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. Об этом сообщил в среду, 30 октября генеральный директор Владимир Табак.
4 сентября 2024 года американские спецслужбы, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейков, основываясь на показания одного из агентов ФБР.
«АНО «Диалог» является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», — говорится в пресс-релизе компании.
Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что на примере показаний официальных лиц в США стало ясно, что на Западе фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств.
«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — указал Владимир Табак.
Напомним, что с 2020 года продолжаются суды Google с российскими СМИ. Поводом стала блокировка каналов «Царьграда» и РИА «ФАН» на YouTube за «нарушения законодательства о санкциях и правил торговли». У Life.ru ранее выходил материал о том, как американская компания провалила множество судов, после чего её обязали выплачивать баснословные суммы. А в марте 2023 года было принято постановление, согласно которому корпорация должна была разблокировать ютуб-канал «Спаса».
Life.ru