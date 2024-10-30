Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 13:35

АНО «Диалог» подаёт иск в американский суд против ФБР и Правительства США

Российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. Об этом сообщил в среду, 30 октября генеральный директор Владимир Табак.

4 сентября 2024 года американские спецслужбы, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейков, основываясь на показания одного из агентов ФБР.

«АНО «Диалог» является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», — говорится в пресс-релизе компании.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что на примере показаний официальных лиц в США стало ясно, что на Западе фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств.

«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — указал Владимир Табак.

Российские телеканалы требуют от Google сумму с 36 нулями
Российские телеканалы требуют от Google сумму с 36 нулями

Напомним, что с 2020 года продолжаются суды Google с российскими СМИ. Поводом стала блокировка каналов «Царьграда» и РИА «ФАН» на YouTube за «нарушения законодательства о санкциях и правил торговли». У Life.ru ранее выходил материал о том, как американская компания провалила множество судов, после чего её обязали выплачивать баснословные суммы. А в марте 2023 года было принято постановление, согласно которому корпорация должна была разблокировать ютуб-канал «Спаса».

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • СМИ
  • Журналисты
  • Законы
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar