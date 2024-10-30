АНО «Диалог» подаёт иск в американский суд против ФБР и Правительства США

Российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. Об этом сообщил в среду, 30 октября генеральный директор Владимир Табак.

4 сентября 2024 года американские спецслужбы, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейков, основываясь на показания одного из агентов ФБР.

«АНО «Диалог» является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», — говорится в пресс-релизе компании.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что на примере показаний официальных лиц в США стало ясно, что на Западе фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств.