Лавров усомнился в возможности решить конфликт на Украине «вничью»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перспектива разрешения конфликта на Украине «вничью» не отражает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны. Речь об этом зашла на конференции по безопасности в Минске. Министр отметил, что гадать в этом смысле бессмысленно, добавив, что понятие «вничью» можно применить к различным ситуациям, включая стамбульскую договоренность.