Лавров усомнился в возможности решить конфликт на Украине «вничью»
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перспектива разрешения конфликта на Украине «вничью» не отражает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны. Речь об этом зашла на конференции по безопасности в Минске. Министр отметил, что гадать в этом смысле бессмысленно, добавив, что понятие «вничью» можно применить к различным ситуациям, включая стамбульскую договоренность.
«Слово «вничью», мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — сказал российский дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страны Запада «наконец поняли, что необходимо договариваться на Украине» и допустил возможность достижения «ничейного» результата.
Life.ru