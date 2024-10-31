Снова в пролёте: Украину опять не пригласили на международную конференцию
Лавров: Белоруссия не направляла приглашение Украине на Минскую конференцию
Украину не пригласили на Вторую Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Такое решение приняла встречающая страна — Белоруссия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, причиной этому стало то, что Киев ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не хочет.
«Что касается списка приглашённых, наши белорусские друзья — хозяева, поэтому им не надо ни с кем советоваться, ничьего разрешения спрашивать, чтобы пригласить. Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах на Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лавров предположил, что приглашение не было направлено именно из-за позиции Киева. На данный момент Украина говорит только на те темы, которые её волнуют больше всего, при этом на мировой диалог страна не выходит. В таком случае разговор просто не приведёт ни к какому итогу, уверен министр.
Ранее Белоруссия высказалась насчёт окончания военного конфликта на Украине. По словам Лукашенко, в Киеве ещё есть люди, которые «хотят закончить эту бойню». Среди таких людей больше всего именно военных. При этом каждый в мире понимает, что сейчас «всё упирается в одного человека».
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