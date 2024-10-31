АНО «Диалог» разоблачило позорное «расследование‎» ФБР на основе скриншота украинца

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак представил доводы, подтверждающие факт распространения фейков со стороны правительства США и ФБР. Доказательства были представлены на встрече с журналистами.

Табак заявил, что большая часть расследования ФБР строится на англоязычной версии проекта АНО «Диалог», который носит название «Война с фейками». По его словам, первым тезисом Бюро стало утверждение о том, что проект был создан для того, чтобы распространять фейки, что изначально идёт вразрез с основной идеей организации.

«Дальше ФБР говорит о том, что с помощью этого проекта мы попытались повлиять на американские выборы. Мы специально проанализировали, сколько из десяти тысяч текстов на проекте «Война с фейками» вообще касались темы американских выборов. Их семнадцать, они носили исключительно новостной характер», — сообщил гендиректор АНО «Диалог».

Он добавил, что все 17 публикаций написали по темам, которые также появлялись в других СМИ, в том числе международных. Именно их ФБР взяло за основу для начала большого расследования, в рамках которого Бюро обвинило организацию в создании дезинформации, в том числе с целью вмешательства в американские выборы.

Следующим тезисом ФБР пытается доказать вину «Диалога» во вмешательстве в выборы в США. Бюро утверждает, что «Войну с фейками» и другие домены из показаний агентов ФБР зарегистрировал один и тот же пользователь. Кроме того, в ФБР заявили, что проекты организации финансировались через криптовалюту.

«На самом деле всё очень просто — у нас есть сотрудник Тимофей Ви, на него был зарегистрирован русскоязычный домен проекта, оплачен через российский сервис с карты российского банка. Ни о какой криптовалюте речь не идёт. Мы не скрываем за какими-то сложными технологическими манёврами покупателя. Более того, Тимофей Ви внесён в персональные европейские санкции как раз за создание этого проекта», — объяснил Табак.

При этом иностранный домен проекта зарегистрировали несколько позже, когда поняли, что люди проявляют интерес. Версия была сделана на пяти языках, а при регистрации использовали один и тот же паспорт сотрудника организации.

Так, ФБР в своём расследовании нарисовало сложную схему покупки доменов. По словам представителей Бюро, IP-адрес был скрыт за несколькими слоями VPN, VPS. Все они приводили к тому, что домены приобретались через криптобиржу. Однако ФБР не располагает точным IP-адресом, поэтому они используют художественную метафору, говоря, что организация скрывалась за слоями VPN по принципу русской матрёшки.

Третий фейк из расследования ФБР: между страницей администратора «Войны с фейками» и сайтом RRN была настроена переадресация.

«Если бы с нашего сайта стояла переадресация на другой сайт, наш сайт не мог бы обновляться. Но здесь хотелось бы заострить внимание на другом. На том, откуда ФБР взяли эту информацию», — продолжает Табак.

Дело в том, что ФБР в своём расследовании берёт за основу данные французской разведки, которая, в свою очередь, опирается на скриншот из аккаунта жителя Львова в соцсети Х. Выходит, что одни из самых влиятельных в мире силовых структур в ходе своего следствия базируются на данных со скриншота случайного украинца. К слову, его аккаунт в скором времени заблокировали, подчеркнул гендиректор «Диалога».

Вопросы вызвало и само качество расследования. К примеру, ФБР не утруждали себя элементарным фактчекингом, предоставляя информацию, не имеющую ничего общего с действительностью, хотя этот момент проверить довольно легко. По словам Табака, Бюро получило бы нужные данные, если бы сделали запрос в российский доменный сервис.

Теперь, вооружившись всеми этими несостыковками в расследовании ФБР, «Диалог» планирует подать иск. Осталось лишь определиться с датой подачи, заключил гендиректор организации.