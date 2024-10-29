«Голословные»: В Кремле ответили на обвинения в фейках об ураганах в США
Песков назвал голословными обвинения в адрес России о фейках об ураганах в США
Обвинения со стороны американских СМИ в адрес России, Китая и Кубы о фейках об ураганах в США являются голословными. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это не что иное, как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», — сказал он в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля также добавил, что «завидная регулярность» подобных обвинений заставляет относиться к ним с иронией.
Ранее американский телеканал CNN обвинил РФ, КНР и Кубу в дезинформации о помощи пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен» жителям Штатов. Журналисты утверждают, что агенты из Москвы, Пекина и Гаваны якобы распространяли фейки о действиях правительства США. В частности, в соцсетях китайский аккаунт якобы использовал сгенерированное изображение Камалы Харрис, которая утверждала, что все деньги ушли на помощь Украине и Израилю.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября и затронул территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов. А в октябре из-за урагана «Милтон» погибли 11 человек. К слову, нейроверсия Владимира Жириновского поделилась таким прогнозом: американцы справятся с последствием урагана, а по-настоящему губительным для США станет другой шторм.
Life.ru