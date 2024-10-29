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29 октября, 09:48

«Голословные»: В Кремле ответили на обвинения в фейках об ураганах в США

Песков назвал голословными обвинения в адрес России о фейках об ураганах в США

Обвинения со стороны американских СМИ в адрес России, Китая и Кубы о фейках об ураганах в США являются голословными. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не что иное, как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», — сказал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля также добавил, что «завидная регулярность» подобных обвинений заставляет относиться к ним с иронией.

Ранее американский телеканал CNN обвинил РФ, КНР и Кубу в дезинформации о помощи пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен» жителям Штатов. Журналисты утверждают, что агенты из Москвы, Пекина и Гаваны якобы распространяли фейки о действиях правительства США. В частности, в соцсетях китайский аккаунт якобы использовал сгенерированное изображение Камалы Харрис, которая утверждала, что все деньги ушли на помощь Украине и Израилю.

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Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября и затронул территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов. А в октябре из-за урагана «Милтон» погибли 11 человек. К слову, нейроверсия Владимира Жириновского поделилась таким прогнозом: американцы справятся с последствием урагана, а по-настоящему губительным для США станет другой шторм.

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Life.ru

Александр Юнашев
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