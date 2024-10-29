«Голословные»: В Кремле ответили на обвинения в фейках об ураганах в США

Обвинения со стороны американских СМИ в адрес России, Китая и Кубы о фейках об ураганах в США являются голословными. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не что иное, как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», — сказал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля также добавил, что «завидная регулярность» подобных обвинений заставляет относиться к ним с иронией.