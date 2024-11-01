Люберецкая массажистка обвинила клиента в изнасиловании, а он её — в передаче ЗППП

Люберецкая массажистка обвинила клиента в изнасиловании. После этого на семью девушки посыпались угрозы, а мужчина заявил, что заразился от неё ЗППП. Детали непростой истории сообщает SHOT.

Обвинённый в изнасиловании любитель массажа Олег. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, 29-летняя Анна (имя изменено) из подмосковных Люберец арендовала кабинет на первом этаже жилого дома в районе Кузьминок в Москве, где делала своим клиентам массаж. В конце 2020 года у неё появился постоянный посетитель — 31-летний Олег (на фото), который регулярно посещал сеансы.

В марте 2021 года Аня свернула свою деятельность. А в феврале 2023-го Олег объявился вновь и попросил девушку сделать ему массаж в отеле. Она согласилась, провела сеанс и, когда уже собиралась уходить, мужчина, по словам Ани, набросился на неё и изнасиловал.

Девушка заявила, что клиент её запугал, из-за чего она сразу не обратилась в полицию. Но в январе 2024-го года заявил Анне, что заразился от неё венерическим заболеванием и стал засыпать всех её родственников угрозами. При этом, никакой компенсации мужчина не требует, а просто грозится отомстить. Только после этого Анна обратилась в полицию. Проводится проверка.