"Дал волю рукам": Массажист спа-салона надругался над несовершеннолетней москвичкой

В Москве массажист надругался над 17-летней девушкой в спа-салоне. Как пишет сайт МК.ru, 37-летний извращенец во время сеанса "дал волю рукам". Сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы.

Всё произошло в минувшую субботу, 17 августа, в спа-салоне на Берёзовой аллее. Юная москвичка записалась на классический массаж по совету знакомой. Специалист представил себя как профессионала с восьмилетним стажем, окончившего несколько курсов и даже изучавшего психологию массажа. Первая процедура прошла нормально, а вот на второй извращенец стал распускать свои руки. После произошедшего девушка рассказала обо всём сотрудникам салона, а также родственникам, позже семья обратилась в полицию.