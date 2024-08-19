"Дал волю рукам": Массажист спа-салона надругался над несовершеннолетней москвичкой
МК.ru: В Москве массажист надругался над 17-летней девушкой в спа-салоне
В Москве массажист надругался над 17-летней девушкой в спа-салоне. Как пишет сайт МК.ru, 37-летний извращенец во время сеанса "дал волю рукам". Сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы.
Всё произошло в минувшую субботу, 17 августа, в спа-салоне на Берёзовой аллее. Юная москвичка записалась на классический массаж по совету знакомой. Специалист представил себя как профессионала с восьмилетним стажем, окончившего несколько курсов и даже изучавшего психологию массажа. Первая процедура прошла нормально, а вот на второй извращенец стал распускать свои руки. После произошедшего девушка рассказала обо всём сотрудникам салона, а также родственникам, позже семья обратилась в полицию.
По данным журналистов, правоохранители уже получили доказательства вины массажиста, в настоящее время он задержан.
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