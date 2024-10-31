Ад мизофобов: Стюардесса назвала мерзкую причину никогда не трогать туалетную бумагу в самолёте
Стюардесса рассказала, что туалетная бумага на борту покрыта экскрементами
Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолётов от использования туалетной бумаги на борту. По словам Кейт, рулон одноразовых салфеток часто покрыт человеческими экскрементами. Именно поэтому в туалет самолёта также не стоит заходить в носках или открытой обуви.
«Там есть мужская моча, потому что они не умеют контролировать это», — цитирует Кейт New York Post.
New York Post также напоминает, что помимо сидений унитазов, самыми «грязными» предметами в самолёте остаются шторки на окнах, ремни безопасности и багажные полки. Кроме того, бортпроводница призвала пассажиров проявлять сострадание к мамам, летящим с капризными детьми, и доброту по отношению к самим стюардессам.
Ранее Life.ru рассказали, что двух пассажирок сняли с рейса Air Canada за отказ сидеть в покрытых рвотой креслах. Бортпроводница извинилась перед двумя женщинами и мужчиной, но объяснила, что рейс переполнен, поэтому предложить другие места им не могут — пассажирам выдали одеяла и салфетки. Однако после того, как они сели, к ним подошёл пилот. Командир воздушного судна попросил женщин покинуть самолёт, так как они «были грубы со стюардессой».
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