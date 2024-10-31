Ад мизофобов: Стюардесса назвала мерзкую причину никогда не трогать туалетную бумагу в самолёте

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолётов от использования туалетной бумаги на борту. По словам Кейт, рулон одноразовых салфеток часто покрыт человеческими экскрементами. Именно поэтому в туалет самолёта также не стоит заходить в носках или открытой обуви.

«Там есть мужская моча, потому что они не умеют контролировать это», — цитирует Кейт New York Post.

New York Post также напоминает, что помимо сидений унитазов, самыми «грязными» предметами в самолёте остаются шторки на окнах, ремни безопасности и багажные полки. Кроме того, бортпроводница призвала пассажиров проявлять сострадание к мамам, летящим с капризными детьми, и доброту по отношению к самим стюардессам.