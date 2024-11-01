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1 ноября, 01:28

Названа тройка самых вредных, но любимых у россиян алкогольных коктейлей

Терапевт Тен: «Лонг Айленд» и «Маргарита» являются самыми вредными коктейлями

Самыми вредными алкогольными коктейлями считаются «Лонг Айленд Айс Ти» и «Маргарита». Они негативно влияют на здоровье человека, перегружая печень и вызывая сильное похмелье. Об этом заявила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru.

«Самый популярный «Лонг-Айленд Айс Ти» из-за высокой крепости и содержания сахара перегружает печень, вызывая быстрое опьянение и тяжёлое похмелье. Вредна и «Маргарита» с фруктовыми сиропами. Добавление сиропов значительно повышает содержание сахара, что ведёт к резкому скачку глюкозы и усиливает похмелье, — пояснила Тен.

Есть и ещё один популярный у россиян коктейль, способный нанести серьёзный удар по желудку и поджелудочной железе. Речь идёт о «Пина Коладе», состоящей из рома, кокосового молока и ананасового сока. Она опасна из-за высокого содержания сахара и калорийности.

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По словам терапевта, не стоит пить в барах шоты на основе ликёров и сладких сиропов. Они провоцируют быстрое опьянение и так же, как «Лонг Айленд Айс Ти», нагружают печень.

Ранее врач разрушил популярный миф о пользе одного бокала красного вина. Это заблуждение, которое используют люди для рекламы напитка или чтобы просто выпить спиртное. Антиоксиданты, замедляющие старение и предотвращающие рак, содержатся только в молодом или кислом вине, которое пить неприятно. В настоявшихся напитках их практически нет и присутствует губительный для здоровья этанол.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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