Названа тройка самых вредных, но любимых у россиян алкогольных коктейлей

Самыми вредными алкогольными коктейлями считаются «Лонг Айленд Айс Ти» и «Маргарита». Они негативно влияют на здоровье человека, перегружая печень и вызывая сильное похмелье. Об этом заявила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru.

«Самый популярный «Лонг-Айленд Айс Ти» из-за высокой крепости и содержания сахара перегружает печень, вызывая быстрое опьянение и тяжёлое похмелье. Вредна и «Маргарита» с фруктовыми сиропами. Добавление сиропов значительно повышает содержание сахара, что ведёт к резкому скачку глюкозы и усиливает похмелье, — пояснила Тен.

Есть и ещё один популярный у россиян коктейль, способный нанести серьёзный удар по желудку и поджелудочной железе. Речь идёт о «Пина Коладе», состоящей из рома, кокосового молока и ананасового сока. Она опасна из-за высокого содержания сахара и калорийности.

По словам терапевта, не стоит пить в барах шоты на основе ликёров и сладких сиропов. Они провоцируют быстрое опьянение и так же, как «Лонг Айленд Айс Ти», нагружают печень.