Из баров призвали убрать вагоны шотов после ЧП с допившейся до комы москвичкой
Активисты призвали исключить из баров позиции с большим количеством алкоголя
Из меню питейных заведений следует исключить такие позиции, которые провоцируют массовое, конвейерное потребление алкоголя. С таким призывом выступил в разговоре с Life.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Активист назвал абсолютно вопиющим случай в московском баре, где девушка допилась до комы.
«Охрана, бармены, менеджеры, официанты — все наблюдали за этим и не предприняли никаких мер. Последствия оказались самыми страшными, и мы призываем компетентные органы установить ответственность за подобное бездействие. Может стоит задуматься также о том, чтобы исключить из меню такие позиции, которые провоцируют массовое, конвейерное потребление алкоголя? Такие продукты в принципе не должны находиться в свободной продаже в барах и ресторанах», — заявил общественник.
Иванов добавил, что нужно не просто вводить ограничения на количество напитков в одни руки, но и исключать возможность потребления шокирующих доз алкоголя за один раз. Такая помощь на уровне общественных мест станет важным шагом в борьбе с алкоголизмом и увеличением уровня безопасности граждан.
Напомним, что ранее в московском баре «Руки вверх» девушка впала в кому после употребления сразу 20 шотов крепкого алкоголя за раз. Оказалось, что незадолго до инцидента 24-летняя Татьяна рассталась с парнем и пришла в заведение, чтобы отвлечься. После случившегося бар ввёл ограничения по продаже спиртных напитков в одни руки.
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