Из баров призвали убрать вагоны шотов после ЧП с допившейся до комы москвичкой

Из меню питейных заведений следует исключить такие позиции, которые провоцируют массовое, конвейерное потребление алкоголя. С таким призывом выступил в разговоре с Life.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Активист назвал абсолютно вопиющим случай в московском баре, где девушка допилась до комы.

«Охрана, бармены, менеджеры, официанты — все наблюдали за этим и не предприняли никаких мер. Последствия оказались самыми страшными, и мы призываем компетентные органы установить ответственность за подобное бездействие. Может стоит задуматься также о том, чтобы исключить из меню такие позиции, которые провоцируют массовое, конвейерное потребление алкоголя? Такие продукты в принципе не должны находиться в свободной продаже в барах и ресторанах», — заявил общественник.