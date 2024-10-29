Бармен, владельцы, друзья? Юрист рассказал, кого накажут за кому москвички в баре «Руки вверх»

После инцидента в московском баре «Руки вверх», где употребление 20 шотов подряд довело посетительницу до комы, правоохранителям предстоит по крупицам восстановить все детали происшествия. О том, что может грозить владельцам заведения, в интервью Life.ru рассказал Александр Хаминский — юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области.

Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, кто явился инициатором безудержного приема алкоголя? Возможно, это был некий дружеский спор. Или, как вариант, рекламная акция питейного заведения? Как бы оно ни было, если выяснится, что кто-то из присутствующих подначивал или иным способом подталкивал девушку к необдуманному поступку, то это лицо, скорее всего, ожидает уголовная ответственность.

Кто будет отвечать? Первым под подозрение попадает бармен. Он в силу профессиональных компетенций должен знать о негативном воздействии больших доз алкоголя на организм человека. Если выяснится, что бармен мог остановить девушку, но не сделал этого, его могут привлечь по ст. 238 УК РФ за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание за это преступление составляет до 6 лет лишения свободы юрист Александр Хаминский.

Однако в зависимости от конкретных обстоятельств происшествия следствие может посчитать, что имеет место состав преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В этом случае виновному грозит ограничение свободы сроком до 4 лет или лишение свободы сроком до 1 года. Если потерпевшая умрет, речь будет идти о применении ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В этом случае наказание составит до 3 лет лишения свободы.