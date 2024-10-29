Рефлекс не спас: Нарколог раскрыл неудобную тайну о девушке, допившейся до комы в баре «Руки Вверх»

Почему с ней это произошло? Во-первых, даже зависимые от алкоголя крайне редко за один раз выпивают литр. Они всё-таки стараются растягивать алкоголь, даже если у них большая доза, и не выпивают всё залпом, практически за один присест. И это при том, что у тех, у кого зависимость второй стадии, у них толерантность к алкоголю достигает своего плато. Это выражается в максимальной дозировке. У кого-то бутылка крепкого алкоголя, у кого-то две и так далее. Для молодой девушки указанная доза — это очень и очень много.