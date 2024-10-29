Рефлекс не спас: Нарколог раскрыл неудобную тайну о девушке, допившейся до комы в баре «Руки Вверх»
Нарколог Казанцев: 20 шотов, выпитых за раз, это очень много
Ошибка молодой москвички, допившейся до комы в баре «Руки Вверх», заключается в том, что она выпила большой объём алкоголя за короткий промежуток времени. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.
По его словам, 20 шотов с высокой крепостью – это около литра алкоголя. Употребление такого количества спиртного за короткий промежуток времени – это выраженная алкогольная интоксикация. А любое отравление воздействует на сосудодвигательный и дыхательный центры, объясняет нарколог.
Почему с ней это произошло? Во-первых, даже зависимые от алкоголя крайне редко за один раз выпивают литр. Они всё-таки стараются растягивать алкоголь, даже если у них большая доза, и не выпивают всё залпом, практически за один присест. И это при том, что у тех, у кого зависимость второй стадии, у них толерантность к алкоголю достигает своего плато. Это выражается в максимальной дозировке. У кого-то бутылка крепкого алкоголя, у кого-то две и так далее. Для молодой девушки указанная доза — это очень и очень много.
врач-нарколог Алексей Казанцев.
По словам собеседника Life.ru, у пострадавшей должен был сработать защитный тошнотно-рвотный рефлекс. Если этого не произошло, то, скорее всего, он у неё уже «задавлен». Такая толерантность к высоким дозам спиртного может говорить о том, что у девушки начала формироваться, как минимум, первая стадия алкоголизма.
«Прогнозы могут быть неблагоприятные. Там, к сожалению, может быть отек мозга, что часто приводит к летальному исходу. Основное, к чему хочу призвать, чтобы каждый читатель Life.ru понял, что отравиться алкоголем можно, и это элементарно. Это не только пищевой продукт, но и токсин, который убивает клетки головного мозга, приводит к отеку легких, отеку головного мозга и внезапной остановке сердца на фоне фибрилляции предсердий либо желудочков», — отметил Казанцев.
Ранее в баре «Руки Вверх» Сергей Жукова произошел инцидент: девушка выпила 20 шотов крепкого алкоголя и впала в кому. Гости сначала восхищались её смелостью, но вскоре она потеряла сознание. Оказалось, что 24-летняя Татьяна незадолго до этого рассталась с парнем. Она пришла в заведение, чтобы забыться.
Kandinsky 3.1 / Life.ru