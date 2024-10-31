Порошенко* заявился к военным в пиджаке за $2500 со срезанной биркой и всё равно спалился

На встрече с военными и западным дипломатом по поводу помощи Украине Пётр Порошенко* был в пиджаке французского бренда Zilli за 2500 евро (больше 264 тысяч рублей — Прим. Life.ru). Бирку с названием бренда политик предпочёл срезать, но уловку политика разоблачил блогер Сергей Иванов.

Пётр Порошенко* в пиджаке Zilli за 2500 евро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petroporoshenko

«Очевидно, что Порошенко* очень не хочет, чтобы его уличили в расточительстве, то есть базовое понимание несовместимости лакшери с кровавой реальностью у него есть. Скажем, когда ты встречаешься с военными и волонтёрами, собирающими на фронт, это не очень хорошо. Однако часто натура берёт верх», — обратил внимание в соцсетях блогер.

Иванов подчеркнул, что в дорогой одежде нет ничего плохого, если человек при этом не говорит о «простых людях» на каждом шагу. Блогер уверен, что даже украинские олигархи должны быть скромнее.

Ранее Порошенко* призвал Украину брать пример с России. Тревогу у экс-президента страны вызвало неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета. Политик отметил, что оборонные расходы России составляют около 142 миллиардов долларов, а Украина в это время обслуживает интересы коррупционеров.