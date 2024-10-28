Истерия Украины нарастает, футболки и планы для победы, ситуация 28 октября Как киевский режим обиделся на всех, не получил желаемого и вновь выдаёт желаемое за действительное — новости Украины в материале Life.ru. 27 октября, 21:45 Новости Украины за неделю. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Зеленский говорит о возможных переговорах, но сам от них отказывается

В среду главарь киевского режима возомнил себя миротворцем и явил миру очередную инициативу. Он рассказал, что взаимный отказ России и Украины бить по энергетической инфраструктуре друг друга может привести к концу горячей фазы конфликта.

В России предложение, мягко говоря, не оценили. Глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил новую идею Зеленского с «не очень увлекательным комиксом», а депутат Госдумы Михаил Романов в разговоре с Life.ru назвал её «криком нелегитимного гражданина, которого ненавидит весь народ, и дни которого сочтены».

При этом реальные перспективы переговоров обсуждали на саммите БРИКС в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил на мероприятии новые мирные инициативы. Также российский лидер рассказал: несколько дней назад через Турцию передали новое предложение о мирных переговорах. Он согласился, однако уже на следующий день от них отказался Зеленский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Президент, а вслед за ним и пресс-секретарь главы государства подтвердили: Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Однако исходить будет из реалий на земле. Что бы там ещё ни придумали на Банковой.

Нужно больше планов

Кстати, на Банковой в эти дни и правда фонтанируют идеями. Правда, как обычно, странными. Кроме предложения отказаться от ударов по энергообъектам друг друга Зеленский выдал на-гора ещё одну «прорывную» инициативу: нужно разработать план внутреннего усиления Украины на случай, если боевые действия в ближайшем будущем не закончатся. О чём он — не очень понятно.

«Наряду с планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей», — написал главарь киевского режима у себя в канале.

Первый зампред Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru назвал это «планом о том, как разработать ещё один план». Видимо, сказался полный провал «плана победы»: теперь в Киеве решили просто клепать планы, пока не повезёт.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

«План победы» рассыпается, а мировые лидеры собрались в России

Представленный ранее «план победы» Зеленского действительно рассыпается на глазах. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, один из самых больших «друзей» неонацистского киевского режима, выступил на немецком телевидении и произнёс страшный приговор.

«Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО… Все это знают, по этому поводу нет никаких разногласий», — отметил канцлер Германии.

Масла в огонь подливает и издание Politico: по данным журналистов, семь стран Альянса выступают против приглашения Украины: это США, ФРГ, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Вот уж прилетело откуда не ждали! Вашингтон и Берлин против! А Зеленский продолжает упрашивать: не нужно нам ядерное оружие, дайте присоединиться к вашей вечеринке! Но ответом ему снова была тишина.

Из Вашингтона, кстати, лёгким движением руки перечеркнули и ещё один важный пункт «плана победы»: глава Пентагона Ллойд Остин после своего визита в Киев вполне ожидаемо заявил, что запрет на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России сохраняется.

«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — пояснил он.

По данным журналистов Fox News, это общая позиция Пентагона и разведывательного сообщества США. В снятии запрета нет уже никакого смысла.

Интересно отметить, что пока насквозь военный план Зеленского разбивают по кирпичику, на саммите БРИКС обсуждали действительно насущные вопросы. В том числе о реформировании мировой финансовой системы и урегулировании конфликтов на основе переговоров. Главарь киевского режима жутко обиделся, что его не позвали и даже не спросили его мнения. В итоге в Международный день ООН он назвал генсека организации Антониу Гутерриша «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Новая футболка Зеленского или незнание истории

Главарь киевского режима и главный блогер всей Украины в своём очередном подкасте решил сменить стиль и показать свою дерзость. Он выступил в чёрной футболке с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»).

Очевидная отсылка к предвыборному лозунгу республиканца Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку вновь великой»). И конечно, как нынче модно на ещё подконтрольных Киеву территориях, название нашей страны написано с маленькой буквы. Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru назвал такую выходку проявлением плохих манер.

Интересно, что такой же футболкой немного ранее хвастался в соцсетях Пётр Порошенко. Оказывается, на ней помимо надписи ещё есть карта…Московии. В российских телеграм-каналах неумелую провокацию Зеленского высмеяли со всех сторон. Энтузиасты уже создали футболки с аналогичным дизайном и надписью «Make Киев Russian again» («Сделаем Киев русским снова»). В других каналах напомнили, что Московия 1462 года с этой футболки — лишь одна из частей всё той же большой России, лишь одно княжество в период феодальной раздробленности. Кстати, и название «Московия» придумали польско-литовские политики тех времён.

Авторы Вячеслав Кокуркин