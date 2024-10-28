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Истерия Украины нарастает, футболки и планы для победы, ситуация 28 октября

Как киевский режим обиделся на всех, не получил желаемого и вновь выдаёт желаемое за действительное — новости Украины в материале Life.ru.

27 октября, 21:45
Новости Украины за неделю. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Новости Украины за неделю. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Зеленский говорит о возможных переговорах, но сам от них отказывается

В среду главарь киевского режима возомнил себя миротворцем и явил миру очередную инициативу. Он рассказал, что взаимный отказ России и Украины бить по энергетической инфраструктуре друг друга может привести к концу горячей фазы конфликта.

В России предложение, мягко говоря, не оценили. Глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил новую идею Зеленского с «не очень увлекательным комиксом», а депутат Госдумы Михаил Романов в разговоре с Life.ru назвал её «криком нелегитимного гражданина, которого ненавидит весь народ, и дни которого сочтены».

При этом реальные перспективы переговоров обсуждали на саммите БРИКС в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил на мероприятии новые мирные инициативы. Также российский лидер рассказал: несколько дней назад через Турцию передали новое предложение о мирных переговорах. Он согласился, однако уже на следующий день от них отказался Зеленский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Президент, а вслед за ним и пресс-секретарь главы государства подтвердили: Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Однако исходить будет из реалий на земле. Что бы там ещё ни придумали на Банковой.

Нужно больше планов

Кстати, на Банковой в эти дни и правда фонтанируют идеями. Правда, как обычно, странными. Кроме предложения отказаться от ударов по энергообъектам друг друга Зеленский выдал на-гора ещё одну «прорывную» инициативу: нужно разработать план внутреннего усиления Украины на случай, если боевые действия в ближайшем будущем не закончатся. О чём он — не очень понятно.

«Наряду с планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей», — написал главарь киевского режима у себя в канале.

Первый зампред Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru назвал это «планом о том, как разработать ещё один план». Видимо, сказался полный провал «плана победы»: теперь в Киеве решили просто клепать планы, пока не повезёт.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

«План победы» рассыпается, а мировые лидеры собрались в России

Представленный ранее «план победы» Зеленского действительно рассыпается на глазах. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, один из самых больших «друзей» неонацистского киевского режима, выступил на немецком телевидении и произнёс страшный приговор.

«Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО… Все это знают, по этому поводу нет никаких разногласий», отметил канцлер Германии.

Масла в огонь подливает и издание Politico: по данным журналистов, семь стран Альянса выступают против приглашения Украины: это США, ФРГ, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Вот уж прилетело откуда не ждали! Вашингтон и Берлин против! А Зеленский продолжает упрашивать: не нужно нам ядерное оружие, дайте присоединиться к вашей вечеринке! Но ответом ему снова была тишина.

Из Вашингтона, кстати, лёгким движением руки перечеркнули и ещё один важный пункт «плана победы»: глава Пентагона Ллойд Остин после своего визита в Киев вполне ожидаемо заявил, что запрет на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России сохраняется.

«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», пояснил он.

По данным журналистов Fox News, это общая позиция Пентагона и разведывательного сообщества США. В снятии запрета нет уже никакого смысла.

Интересно отметить, что пока насквозь военный план Зеленского разбивают по кирпичику, на саммите БРИКС обсуждали действительно насущные вопросы. В том числе о реформировании мировой финансовой системы и урегулировании конфликтов на основе переговоров. Главарь киевского режима жутко обиделся, что его не позвали и даже не спросили его мнения. В итоге в Международный день ООН он назвал генсека организации Антониу Гутерриша «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru.

Новая футболка Зеленского или незнание истории

Главарь киевского режима и главный блогер всей Украины в своём очередном подкасте решил сменить стиль и показать свою дерзость. Он выступил в чёрной футболке с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»).

Очевидная отсылка к предвыборному лозунгу республиканца Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку вновь великой»). И конечно, как нынче модно на ещё подконтрольных Киеву территориях, название нашей страны написано с маленькой буквы. Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru назвал такую выходку проявлением плохих манер.

Интересно, что такой же футболкой немного ранее хвастался в соцсетях Пётр Порошенко. Оказывается, на ней помимо надписи ещё есть карта…Московии. В российских телеграм-каналах неумелую провокацию Зеленского высмеяли со всех сторон. Энтузиасты уже создали футболки с аналогичным дизайном и надписью «Make Киев Russian again» («Сделаем Киев русским снова»). В других каналах напомнили, что Московия 1462 года с этой футболки — лишь одна из частей всё той же большой России, лишь одно княжество в период феодальной раздробленности. Кстати, и название «Московия» придумали польско-литовские политики тех времён.

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Авторы
Вячеслав Кокуркин
Вячеслав Кокуркин
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