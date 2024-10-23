План Владимира Зеленского по разработке ещё одного плана вызывает смех даже у самых ярых сторонников Киева на Западе. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал первый зампред Комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.

«План о том, как разработать ещё один план, запланирован на конец года. Инициативы Зеленского в таком духе уже вызывают смех и у самых преданных его западных поклонников. Каких-то конкретных шагов ждали от предыдущего документа, но он мало того, что целиком так никому публично и не был показан, так ещё и суть его заключается в том, что предпринимать что-либо должны все, кроме самой Украины», — констатировал парламентарий.