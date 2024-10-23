«Будет таким же пустым»: В ГД высмеяли план Зеленского по разработке нового плана
Депутат Журавлёв: Новый план Зеленского будет таким же пустым, как и предыдущий
План Владимира Зеленского по разработке ещё одного плана вызывает смех даже у самых ярых сторонников Киева на Западе. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал первый зампред Комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.
«План о том, как разработать ещё один план, запланирован на конец года. Инициативы Зеленского в таком духе уже вызывают смех и у самых преданных его западных поклонников. Каких-то конкретных шагов ждали от предыдущего документа, но он мало того, что целиком так никому публично и не был показан, так ещё и суть его заключается в том, что предпринимать что-либо должны все, кроме самой Украины», — констатировал парламентарий.
По словам Журавлёва, на попытку Зеленского возложить всю ответственность за ход конфликта на партнёров обратили внимание в Европе и Америке. Запад оказался возмущён тем, что он не хочет брать на себя никаких обязательств. Нет сомнений, что и следующий план Зеленского будет точно таким же, наполовину засекреченным и пустым, как и всё, что делает нынешний киевский режим, подытожил депутат.
Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы», о котором было столько разговоров. Документ включал пять основных пунктов и три засекреченных. На Западе план фурора не произвёл, потому что его исполнение подразумевало прямое столкновение НАТО и РФ, как и сказали в МИД России. Сегодня в американской прессе появилось сообщение о том, что Зеленский распорядился разработать стратегию для продолжения конфликта с Россией, в которой Киев не будет полагаться на Запад.
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