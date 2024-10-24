Bad manners! Стилист счёл Зеленского недалёким после появления в футболке с глупой надписью о России

Владимир Зеленский, который появился в своих соцсетях в футболке с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»), не уважает страну и её народ. Об этом в беседе с Life.ru заявил стилист Владимир Дубинин.

Владимир Зеленский. Скрин © Telegram / Zelenskiy / Official

«Данный поступок не имеет здравого объяснения. Человек, который решил показать это на всеобщее обозрение либо «недалёкий», либо решил поиграть на эмоциях. Не будем углубляться в историю, все мы знаем величие современной России, СССР и царской империи. Не было маленькой России и не будет!», — указал собеседник Life.ru.