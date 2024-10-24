Bad manners! Стилист счёл Зеленского недалёким после появления в футболке с глупой надписью о России
Стилист Дубинин счёл недалёким Зеленского, надевшего футболку с глупой надписью
Владимир Зеленский, который появился в своих соцсетях в футболке с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»), не уважает страну и её народ. Об этом в беседе с Life.ru заявил стилист Владимир Дубинин.
Владимир Зеленский. Скрин © Telegram / Zelenskiy / Official
«Данный поступок не имеет здравого объяснения. Человек, который решил показать это на всеобщее обозрение либо «недалёкий», либо решил поиграть на эмоциях. Не будем углубляться в историю, все мы знаем величие современной России, СССР и царской империи. Не было маленькой России и не будет!», — указал собеседник Life.ru.
Дубинин подчеркнул, что носить такие футболки — точно bad manners (плохие манеры). Стилист пояснил, что любые высказывания на предметах одежды не должны задевать или оскорблять чьих-то чувств.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. Также в плане присутствует пункт о разрешении ударов вглубь РФ. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». В МИД РФ предложили убрать две лишние буквы в названии «плана победы».
Telegram / Zelenskiy / Official