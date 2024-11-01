«Высший уровень риска». Что заставило NASA готовиться к эвакуации экипажа МКС

С утечками в служебном модуле «Звезда» Международной космической станции идёт «нормальная работа», но это «долгий разговор», заявил Life.ru лётчик-космонавт, советник главы Роскосмоса, в недавнем прошлом исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

— Есть техническая проблема, этому событию уже три года. Вопрос эвакуации всегда обдумывается, в этом суть полёта. Мы всегда продумываем резервные варианты. Это нормальный процесс, — объяснил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что NASA якобы призвало свой экипаж быть готовыми к возможной эвакуации с МКС из-за проблем в российском сегменте. По опубликованным данным, специалисты Роскосмоса и американского космического агентства отслеживают 50 «проблемных зон», связанных с утечками воздуха на станции.

Отмечается, что из-за них люк российского модуля договорились в основном держать закрытым, а в случае открытия астронавтам рекомендовали оставаться в своей части станции. В NASA оценили ситуацию как имеющую «наивысший уровень опасности» и изучают варианты спасения экипажа в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, речь идёт о проблеме в так называемой промежуточной камере модуля «Звезда». Через неё космонавты переходят в пристыкованный корабль «Союз» или «Прогресс». Её размеры — примерно два на два с небольшим метра.

Служебный модуль российского сегмента МКС «Звезда» с пристыкованным к нему кораблём «Прогресс». Фото © archive.org

Впервые нарушение герметичности там обнаружили в сентябре 2019 года. Выяснилось, что из модуля ежедневно выходило около 300–400 граммов воздуха. Менее чем через год скорость утечки возросла многократно. Космонавтам удавалось определять места повреждений благодаря смекалке: они рассыпали в воздухе, к примеру, сухой чай или суп из пакетиков и наблюдали, куда утягивает частицы. В результате нашли несколько мест, их заделывали герметиком или специальными накладками. Но утечки продолжаются. В феврале 2024 года снова зафиксировали ускорение потери воздуха. Уходило уже более килограмма воздуха в сутки.

Меж тем первопричину этих проблем всё ещё выясняют. Одно из подозрений — недостаточно качественные сварные швы. Стоит упомянуть, что модуль «Звезда» работает на орбите с 2000 года, но строили его за десятилетия до этого. Изначально он был запланирован для космической станции «Мир-2», которая в итоге не состоялась. Каркас модуля был полностью изготовлен в 1985 году. Таким образом, нынешняя головная боль Роскосмоса и NASA может оказаться последствием небрежности сварщика почти сорок лет назад.

Об утечках в российском модуле МКС говорится в недавнем отчёте NASA о возможных рисках для станции в ближайшие годы. Интересно, что в документе высказаны и соображения об эвакуации. В NASA констатировали отсутствие в распоряжении космических кораблей, готовых к немедленному пуску в срочной ситуации.

Стоит упомянуть, что в том числе и в этом смысле американская астронавтика рассчитывала на новый корабль Starliner как дополнение к имеющимся Crew Dragon от SpaceX. Но, к сожалению, пока он не показал достаточной надёжности: недавний первый полёт с экипажем закончился необходимостью возвращать людей на Землю в Crew Dragon.

Поэтому в NASA размышляют, как в случае необходимости экстренно забрать астронавтов с орбиты на тех кораблях, которые в тот момент будут пристыкованы к станции.

Поскольку Crew Dragon изначально создавали для экипажа из семи человек, а сейчас в нём летают по четверо, то рассматривают вариант создания на борту дополнительных «посадочных мест». Но, как пишут в отчёте NASA, они считают нужным добавить только одно. И в любом случае для того, кого туда «посадят», это означает известный риск: у него не будет «родного» скафандра SpaceX для Crew Dragon, который подсоединяется к кораблю для жизнеобеспечения. Поэтому ему предстоит лететь в открытом шлеме, а это нежелательно.

При этом возникает вопрос, как быть с остальными, которых тоже нужно будет эвакуировать. К примеру, когда в 2022 году случилась утечка на корабле «Союз МС-22», своего космического транспорта временно лишились три человека на орбите. Кстати, в июле 2024 года агентство выдало SpaceX 266 тысяч долларов на разработку запасного плана действий в случае проблем с российским кораблём.

Crew Dragon с экипажем на борту. Фото © ТАСС / Zuma

Сейчас на борту МКС семь космонавтов и астронавтов, и это как раз то количество, которое можно благополучно в любой момент забрать с орбиты домой: троих в «Союзе», четверых в Crew Dragon. Но бывает, что на орбите собирается и более многочисленная команда. Ещё недавно, до возвращения Олега Кононенко, Николая Чуба и Трейси Дайсон, на станции было 11 человек.

В довершение всего в NASA пока нет уверенности насчёт того, как предстоит сводить с орбиты и затапливать Международную космическую станцию. Этот момент назначен на 2031 год. Но для этого постепенное сведение должно начаться в 2029-м или даже 2028-м. Сейчас единственный корабль, который в силах управлять 400-тонной конструкцией, — российский «Прогресс». Но Роскосмос пока не гарантирует продолжения сотрудничества с NASA на орбите после 2028 года. Таким образом, за ближайшие три с небольшим года американской стороне предстоит обеспечить себе страховочный вариант. И с этим снова обратились к Илону Маску: SpaceX поставлена задача создать специальный корабль для затопления МКС.

Текущий план по сведению МКС с орбиты (зелёная и жёлтая пунктирная линии обозначают возможные варианты при условии начала сведения в 2028-м и 2029 году). Фото © oig.nasa.gov