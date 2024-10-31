Мишустин: За каждым участником СВО сохраняется его рабочее место
За бойцами ВС РФ, которые на данный момент находятся в зоне СВО, сохранят рабочие места на весь период их службы. Также будут действовать гарантии членам их семей. О данных поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства РФ глава кабмина Михаил Мишустин.
«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место. Но такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — анонсировал Мишустин положения подготовленного законопроекта.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва активно помогает родным участников СВО устраиваться на работу. В столице создан Единый центр поддержки. Эксперты рассказывают, как составить резюме, подобрать вакансию и подготовиться к собеседованиям. С весны 2023 года в Москве оказали более восьми тысяч таких услуг.
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