Мишустин: За каждым участником СВО сохраняется его рабочее место

За бойцами ВС РФ, которые на данный момент находятся в зоне СВО, сохранят рабочие места на весь период их службы. Также будут действовать гарантии членам их семей. О данных поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства РФ глава кабмина Михаил Мишустин.

«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место. Но такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — анонсировал Мишустин положения подготовленного законопроекта.