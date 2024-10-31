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31 октября, 19:33

Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик и его супруга Эми Джексон ждут первенца

Эми Джексон и Эд Вествик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / edwestwick

Эми Джексон и Эд Вествик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / edwestwick

Британский актёр и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик вскоре станет папой. Артист и его супруга — актриса и фотомодель Эми Джексон — в социальных сетях сообщили, что ждут ребёнка.

Отметим, что у Джексон уже есть ребёнок от прошлого брака. Её предыдущий муж — владелец сети отелей Джордж Панайоту, от которого актриса родила сына.

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Ранее радостной новостью с поклонниками поделилась другая известная артистка. Американская актриса Дженнифер Лоуренс, исполнившая главную роль в фильме «Голодные игры», сообщила, что они с супругом Куком Марони ждут второго ребёнка.

Юрий Лысенко
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