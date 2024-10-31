Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик и его супруга Эми Джексон ждут первенца
Эми Джексон и Эд Вествик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / edwestwick
Британский актёр и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик вскоре станет папой. Артист и его супруга — актриса и фотомодель Эми Джексон — в социальных сетях сообщили, что ждут ребёнка.
Отметим, что у Джексон уже есть ребёнок от прошлого брака. Её предыдущий муж — владелец сети отелей Джордж Панайоту, от которого актриса родила сына.
Ранее радостной новостью с поклонниками поделилась другая известная артистка. Американская актриса Дженнифер Лоуренс, исполнившая главную роль в фильме «Голодные игры», сообщила, что они с супругом Куком Марони ждут второго ребёнка.