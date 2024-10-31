Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик и его супруга Эми Джексон ждут первенца

Британский актёр и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик вскоре станет папой. Артист и его супруга — актриса и фотомодель Эми Джексон — в социальных сетях сообщили, что ждут ребёнка.

Отметим, что у Джексон уже есть ребёнок от прошлого брака. Её предыдущий муж — владелец сети отелей Джордж Панайоту, от которого актриса родила сына.