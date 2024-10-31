В российском регионе одобрили закон о запрете склонения к абортам

На территории Орловской области приняли закон о запрете склонения в искусственному прерыванию беременности. Его уже рассмотрел совет народных депутатов, сообщили в пресс-службе органа.

Ранее в Тверской области решили, что начнут отговаривать беременных от абортов. Россиянкам будут вручать письмо от митрополита. В них будет сказано, что женщины в прекрасном положении не одиноки и у них есть Бог, церковь и общество.