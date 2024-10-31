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Регион
31 октября, 14:54

В российском регионе одобрили закон о запрете склонения к абортам

В Орловской области во втором чтении приняли закон о запрете склонения к абортам

На территории Орловской области приняли закон о запрете склонения в искусственному прерыванию беременности. Его уже рассмотрел совет народных депутатов, сообщили в пресс-службе органа.

«О проекте закона Орловской области № 490-7 «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция)», — говорится на сайте.

Закон рассмотрели в ходе 37-го заседания областного совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов.

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Ранее в Тверской области решили, что начнут отговаривать беременных от абортов. Россиянкам будут вручать письмо от митрополита. В них будет сказано, что женщины в прекрасном положении не одиноки и у них есть Бог, церковь и общество.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наталья Афонина
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