В российском регионе одобрили закон о запрете склонения к абортам
В Орловской области во втором чтении приняли закон о запрете склонения к абортам
На территории Орловской области приняли закон о запрете склонения в искусственному прерыванию беременности. Его уже рассмотрел совет народных депутатов, сообщили в пресс-службе органа.
«О проекте закона Орловской области № 490-7 «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция)», — говорится на сайте.
Закон рассмотрели в ходе 37-го заседания областного совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов.
Ранее в Тверской области решили, что начнут отговаривать беременных от абортов. Россиянкам будут вручать письмо от митрополита. В них будет сказано, что женщины в прекрасном положении не одиноки и у них есть Бог, церковь и общество.
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