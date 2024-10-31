Француза-насильника из ВСУ поймали на вывозе органов убитых украинских военных в Европу
Французский наёмник помогал перевозить в Европу органы убитых солдат ВСУ
Наёмник из Франции Генри. Фото © Telegram / УВД ВГА Харьковской области
Наёмник из Франции Максим Баррат Роджер Генри (Анри), изнасиловавший жительницу села Глубокое в Харьковской области, отличился новыми зверствами. Оказалось, что он помогал осуществлять транспортировку в Европу органов погибших солдат украинской армии. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
На брифинге Лисняк ссылался на экс-сотрудника французской контртеррористической разведки Николаса Чинквини, который ищет и публикует данные о французах, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева.
«Чинквини в своей публикации отмечает причастность к транспортировке органов убитых сотоварищей фигуранта уголовного дела УВД ВГА Максима Баррата Роджера Генри», – сказал Лисняк.
Судя по всему, этот наёмник принадлежит к прослойке особо безжалостных и кровожадных. В августе Life.ru рассказывал, что этот самый Баррат Максим Роджер Генри вместе с товарищем в селе Глубокое Харьковской области вломился пьяным в дом, где они избили и изнасиловали женщину.