«Сломали и бросили»: В МИД РФ высказались о высылке украинцев из Швейцарии
Захарова: Швейцария «поиграла» в Украину, сломала и бросила, высылая граждан
Ситуацию с высылкой украинцев на родину из Швейцарии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она объяснила, что в Киев просто поиграли и бросили.
«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала Захарова в своём Telegram.
Официальный представитель российского ведомства также отметила, что Швейцария решила выселить со своей земли тех украинцев, которые совершили «преступления на территории страны».
Напомним, Швейцария возобновила депортацию украинцев за нарушение закона. Это произошло впервые с начала СВО. Например, вчера домой отправили трёх украинцев, совершивших преступления на территории Швейцарии. Какие именно правонарушения и кто их совершил — не сообщается.
Telegram / МИД России