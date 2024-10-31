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31 октября, 15:09

«Сломали и бросили»: В МИД РФ высказались о высылке украинцев из Швейцарии

Захарова: Швейцария «поиграла» в Украину, сломала и бросила, высылая граждан

Ситуацию с высылкой украинцев на родину из Швейцарии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она объяснила, что в Киев просто поиграли и бросили.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда»,написала Захарова в своём Telegram.

Официальный представитель российского ведомства также отметила, что Швейцария решила выселить со своей земли тех украинцев, которые совершили «преступления на территории страны».

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Напомним, Швейцария возобновила депортацию украинцев за нарушение закона. Это произошло впервые с начала СВО. Например, вчера домой отправили трёх украинцев, совершивших преступления на территории Швейцарии. Какие именно правонарушения и кто их совершил — не сообщается.

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Telegram / МИД России

Наталья Афонина
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