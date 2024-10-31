Ситуацию с высылкой украинцев на родину из Швейцарии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она объяснила, что в Киев просто поиграли и бросили.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала Захарова в своём Telegram.

Официальный представитель российского ведомства также отметила, что Швейцария решила выселить со своей земли тех украинцев, которые совершили «преступления на территории страны».