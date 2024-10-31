Швейцария выслала украинцев на родину впервые с начала СВО

Прерогатива приезжих украинцев на совершение преступлений без риска вернуться за это на Украину упразднена. Теперь власти Швейцарии вновь начали депортировать всех нарушителей домой. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

Вчера впервые после начала боевых действий между РФ и Украиной на родину были отправлены сразу трое украинцев, совершивших преступления на территории Швейцарии. Какие именно правонарушения и кто их совершил — не сообщается. Известно только, что их посадили на самолёт до Польши, а откуда на Украину их доставил наземный транспорт.