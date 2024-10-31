Швейцария выслала украинцев на родину впервые с начала СВО
Швейцария возобновила депортацию украинцев за нарушение закона
Прерогатива приезжих украинцев на совершение преступлений без риска вернуться за это на Украину упразднена. Теперь власти Швейцарии вновь начали депортировать всех нарушителей домой. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.
Вчера впервые после начала боевых действий между РФ и Украиной на родину были отправлены сразу трое украинцев, совершивших преступления на территории Швейцарии. Какие именно правонарушения и кто их совершил — не сообщается. Известно только, что их посадили на самолёт до Польши, а откуда на Украину их доставил наземный транспорт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что европейские страны будут выгонять обратно домой безработных украинцев, которые живут на пособие. В свою очередь, глава Минобороны Польши также выразил недовольство гражданами Украины, которые в его стране живут лучше, чем поляки. Он призвал лишить социальных выплат украинцев, достигших призывного возраста.
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