Ректор МГИМО назвал главный фактор мировой политики сегодня

В международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» стали участниками уже 2500 человек — это люди, которые интересуются исследованием цифровизации международных отношений. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов поделился, что лидерство в области ИИ и нейротехнологий сегодня становится одним из ключевых факторов современной мировой политики. По его словам, университет внимательно следит за этими тенденциями, чтобы студенты в будущем могли отстаивать интересы страны в любых отраслях, в том числе в киберпространстве.

«Мы проводим эту конференцию уже в третий раз. Наше сообщество исследований цифровизации международных отношений растёт, нас уже, участвующих так или иначе в нашем движении, в нашей конференции, — 2500 человек», — цитирует Торкунова РИА «ФедералПресс».

Сейчас мероприятия проходят не только в МГИМО, но и в музее «Атом» на ВДНХ, в Дипломатической академии в Москве и в Самарском университете, так как конференция стала сетевой. Ректор сообщил, что уже запланированы круглые столы, сессии, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Он заявил, что цель международной научно-практической конференции — обсуждение цифровизации международных отношений, актуальных тенденций, развития экономики, данных и цифрового права, а также выработка новых решений для содействия укреплению технологического суверенитета и развития. Отдельно была отмечена цифровая трансформация энергетики.

«Страны с передовыми цифровыми, обладающие передовыми цифровыми технологиями, получают конкурентное преимущество на международной арене, причем не только в экономике, но и в вопросах международно-политических», — уверен Торкунов.