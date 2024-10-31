«Чаще, чем вы думали»: Названы 4 предмета в доме, которые надо постоянно менять

Российским хозяйкам рассказали, какие предметы в доме надо менять как можно чаще. Например, это касается губок для мытья посуды, разделочных досок и мочалок для тела. Об этом «Москве 24» заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам доктора, длительное использование разделочной доски может привести к пищевому отравлению. В трещинках от ножа накапливаются болезнетворные бактерии. Поэтому чем больше повреждений на доске, тем больше оснований поменять этот предмет быта.

Кроме того, источником болезнетворных бактерий могут быть губки для мытья посуды. На них может скапливаться кишечная палочка, листерии, самьмонелла. Поэтому менять губку лучше каждую неделю, посоветовал врач. Также следует раз в полгода менять мочалку для тела и раз в месяц зубную щёку.

«На ней могут размножаются бактерии и образовываться плесень. Если её плохо просушивать после использования, также может появиться грибок», — отметил Андрей Кондрахин.