Медузу размером с человека заметили у берегов Владивостока

Гигантскую медузу размером с человека сняли на видео у берегов Владивостока.

На кадрах — цианея волосистая, которую называют ещё Львиной гривой. Это самая большая медуза в мире — размер её купола может достигать 2,5 метров. Щупальца таких крупных экземпляров способны вытягиваться на несколько десятков метров. У самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метра.

Эти медузы редко приближаются к берегам, и большую часть времени парят в приповерхностном слое воды. Цианеи — хищники, охотятся они с помощью щупалец, которые густо усеяны стрекательными клетками. При их выстреливании в тело жертвы проникает сильный яд. Добычей цианей могут стать даже другие медузы.