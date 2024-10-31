Медузу размером с человека заметили у берегов Владивостока
Гигантскую медузу размером с человека сняли на видео у берегов Владивостока.
На кадрах — цианея волосистая, которую называют ещё Львиной гривой. Это самая большая медуза в мире — размер её купола может достигать 2,5 метров. Щупальца таких крупных экземпляров способны вытягиваться на несколько десятков метров. У самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метра.
Эти медузы редко приближаются к берегам, и большую часть времени парят в приповерхностном слое воды. Цианеи — хищники, охотятся они с помощью щупалец, которые густо усеяны стрекательными клетками. При их выстреливании в тело жертвы проникает сильный яд. Добычей цианей могут стать даже другие медузы.
Кстати, ранее биологам Приморского океанариума во Владивостоке впервые удалось добиться размножения цианеи волосистой. Молодые особи похожи на снежинку, которая постепенно растёт и превращается в маленькую медузу.