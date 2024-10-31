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31 октября, 15:30

Медузу размером с человека заметили у берегов Владивостока

Гигантскую медузу размером с человека сняли на видео у берегов Владивостока.

На кадрах — цианея волосистая, которую называют ещё Львиной гривой. Это самая большая медуза в мире — размер её купола может достигать 2,5 метров. Щупальца таких крупных экземпляров способны вытягиваться на несколько десятков метров. У самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метра.

Эти медузы редко приближаются к берегам, и большую часть времени парят в приповерхностном слое воды. Цианеи — хищники, охотятся они с помощью щупалец, которые густо усеяны стрекательными клетками. При их выстреливании в тело жертвы проникает сильный яд. Добычей цианей могут стать даже другие медузы.

Ди Каприо ужалила медуза во время отпуска с молодой возлюбленной на Сардинии
Ди Каприо ужалила медуза во время отпуска с молодой возлюбленной на Сардинии

Кстати, ранее биологам Приморского океанариума во Владивостоке впервые удалось добиться размножения цианеи волосистой. Молодые особи похожи на снежинку, которая постепенно растёт и превращается в маленькую медузу.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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