«Мышление заскорузло»: В Госдуме прокомментировали Life.ru прогнозы о скачке цен на яйца

Государству необходимо вводить собственные рычаги управления ценообразованием. Если рассчитывать, что рынок сам собой решит все процессы, можно дождаться гиперинфляции. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Арефьев, комментируя сообщения о том, что цены на куриные яйца вскоре скакнут вверх на 10%.

«Птицефабрики закупают корм для кур оптом. Они не покупают 1 тонну, они покупают сразу 100–200 тонн. А поскольку таких денег в обороте у них нет, они вынуждены брать кредиты. Торговля всегда работает на кредитах. У нас, к сожалению, до сих пор мышление заскорузло. Считают, что рынок сам расставит всё по местам. Поэтому необходимо вводить государственные рычаги управления ценообразованием. Если этого не сделать, можно дождаться гиперинфляции, и проку не будет ни государству, ни людям» Депутат Государственной думы Николай Арефьев

По словам Арефьева, даже в торговых сетях не смогут объяснить механизм ценообразования. А куриные яйца будут стоить по-разному в каждом столичном магазине. В то же время в регионах они будут дешевле и цены тоже будут отличаться. Есть два компонента стоимости: себестоимость и прибыль, и на последнюю очень сильно влияют организации, занимающиеся производством яиц.

«У нас есть себестоимость продукции, а дальше идёт прибыль. Вот эту прибыль регулируют все, кто производит эти яйца. Поэтому большую часть прибыли забирает себе торговля. Какую торговую наценку они себе сделают, очень сложно объяснить, потому что у одних это 3%, у других 10%. По своей калорийности больше 60 рублей за десяток яйца стоить не должны», — подытожил наш собеседник.