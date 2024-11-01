Соки, фреши и молоко: Названы 7 популярных продуктов, ошибочно считающихся полезными

Существуют популярные продукты, которые принято считать полезными, и очень зря. Их следует с осторожностью включать в рацион, чтобы не навредить здоровью. Например, в числе таких обманщиков оказался свежевыжатый апельсиновый сок и прочие фреши, пишет kp.ru.

«Проблема соков в том, что там много сахара. Многие считают, что сок — это буквально выжимка самого лучшего из фрукта. Но в соке нет главного — клетчатки, а в отсутствии пищевых волокон сок превращается в выжимку быстрых углеводов», — объяснила терапевт, невролог Иоланта Лялите.

Она призвала россиян приучать себя и детей утолять жажду водой, а не сладкими напитками. В числе таких не только свежевыжатые соки, но и газировка без сахара, которую часто пьют худеющие. По словам врача, заменяя обычный сахар на сахзамы, человек не избавляется от тяги к сладкому. Поэтому напитки без калорий можно пить, но лишь иногда.

Кроме того, не стоит злоупотреблять растительным молоком. Это считается хорошей альтернативой для людей с непереносимостью лактозы, но только если в состав не входит сахар. Нельзя забывать про обычное молоко, в котором есть белок и кальций.

В свою очередь доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала не есть переработанные мясные продукты. Вредны даже детские и диетические сосиски с «хорошим» составом. Вместо них лучше есть отварное или запечённое мясо.

Сладости для диабетиков хоть и без сахара, но содержат фруктозу, переизбыток которой даже опаснее. По словам Павловой, лучше не злоупотреблять такой едой. То же самое относится и к мёду. Если есть его ложками с чаем или намазывать на хлеб, то вред от сахара перекроет всю пользу. Кроме того, следует с осторожностью относиться к орехам и сухофруктам. Они полезны, но только в малых количествах, как и мёд.

«Белок из орехов усваивается не так хорошо, как из мяса. Зато почти половину суточной дозы калорий вы точно получите (в 100 граммах орехов в среднем 600 ккал и за счёт жиров они усвоятся почти все). Поэтому, если любите орехи – есть их нужно не больше горсточки в день (20-30 граммов)», — добавила Павлова.