В Ярославле будут судить отца, который заставил сыновей избить мальчика
Уголовное дело завели на жителя Ярославля, велевшего двум своим сыновьям избить мальчиков, с которыми у них до этого произошла ссора. Мужчину обвинили в хулиганстве, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и нанесении побоев в хулиганских целях и с привлечением детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
«Следствием установлено, что в конце августа текущего года 36-летний обвиняемый, находясь на детской площадке одного из домов <...> используя малозначительный повод, а именно ссору, ранее произошедшую между потерпевшим и его несовершеннолетними детьми, потребовал от последних нанести побои ребёнку», — сказано в публикации ведомства.
Этим ситуация не исчерпалась, обвиняемый вместе с сыновьями отправился на другую детскую площадку, где повторил процедуру с другим мальчиком. В этот раз он даже вмешался сам, применив к чужому ребёнку физическую силу и не сдерживая себя в нецензурных выражениях. Здоровью жертвы неадекватного воспитателя был нанесён лёгкий вред. Дело передано в суд.
Ситуация произошла в августе, когда в одно из ярославских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с камеры наблюдения в одном из городских ЖК. На видео к играющему там мальчику подходят двое других в компании взрослого мужчины и после непродолжительного разговора начинают бить его и валят на землю. Мужчина просто за этим наблюдает. Причины конфликта не оглашались.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 12 октября полицейские задержали 58-летнего жителя Петербурга, который напал на двух девочек 11 и 12 лет на детской площадке. Дело было так: задержанный, будучи нетрезв, подошёл к двум подросткам, чтобы прочитать им нотации. Те этого не оценили и ответили грубо, за что мужчина решил их проучить. Он начал бить девочек, швырнул одну из них об скамейку и даже пнул лежащую ногой.
Life.ru