В Ярославле будут судить отца, который заставил сыновей избить мальчика

Уголовное дело завели на жителя Ярославля, велевшего двум своим сыновьям избить мальчиков, с которыми у них до этого произошла ссора. Мужчину обвинили в хулиганстве, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и нанесении побоев в хулиганских целях и с привлечением детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Следствием установлено, что в конце августа текущего года 36-летний обвиняемый, находясь на детской площадке одного из домов <...> используя малозначительный повод, а именно ссору, ранее произошедшую между потерпевшим и его несовершеннолетними детьми, потребовал от последних нанести побои ребёнку», — сказано в публикации ведомства.

Этим ситуация не исчерпалась, обвиняемый вместе с сыновьями отправился на другую детскую площадку, где повторил процедуру с другим мальчиком. В этот раз он даже вмешался сам, применив к чужому ребёнку физическую силу и не сдерживая себя в нецензурных выражениях. Здоровью жертвы неадекватного воспитателя был нанесён лёгкий вред. Дело передано в суд.

Ситуация произошла в августе, когда в одно из ярославских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с камеры наблюдения в одном из городских ЖК. На видео к играющему там мальчику подходят двое других в компании взрослого мужчины и после непродолжительного разговора начинают бить его и валят на землю. Мужчина просто за этим наблюдает. Причины конфликта не оглашались.