Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме одежды
Онлайн-магазин Ozon с 1 ноября на время отключит функцию постплаты для большей части товаров на площадке, за исключением категории fashion: одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и остальных вещей, которые требуют примерки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой», — сказано в публикации.
Во всех остальных категориях товаров с 1 ноября возможность постоплаты исчезнет — все заказы нужно будет оплачивать при пополнении. Такое решение в Ozon объяснили тем, что большая часть клиентов не пользовалась постоплатой, пока такая возможность у них была. Тем, кто всё же заказал товары по постоплате до 31 октября, оставят возможность оплатить их таким способом в ПВЗ.
Ранее Life.ru рассказывал о неприятной практике, которая сложилась на торговой площадке. На маркетплейсе продаётся обезболивающее с сильным эффектом и используется некоторыми клиентами отнюдь не по медицинскому назначению. Препарат, оказывающий наркотический эффект, продаётся всего за 200 рублей за пачку. Это лекарство должно отпускаться по рецепту, но предприимчивые граждане наводнили комментарии под товаром, с предложением подделать назначение. В Ozon отреагировали на нашу публикацию и пообещали навести в комментариях порядок, а также напомнили, что не занимаются продажей лекарств, а лишь предоставляют лицензированным аптекам площадку для оной.
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