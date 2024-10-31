Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме одежды

Онлайн-магазин Ozon с 1 ноября на время отключит функцию постплаты для большей части товаров на площадке, за исключением категории fashion: одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и остальных вещей, которые требуют примерки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой», — сказано в публикации.

Во всех остальных категориях товаров с 1 ноября возможность постоплаты исчезнет — все заказы нужно будет оплачивать при пополнении. Такое решение в Ozon объяснили тем, что большая часть клиентов не пользовалась постоплатой, пока такая возможность у них была. Тем, кто всё же заказал товары по постоплате до 31 октября, оставят возможность оплатить их таким способом в ПВЗ.