Заказывала на 2500 калорий: Блогерша Дина Саева призналась, что страдала булимией
Блогерша Дина Саева рассказала о борьбе с перееданием и булимией
Дина Саева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / senoritasaeva
Известная российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева поделилась своим опытом борьбы с булимией. 25-летняя девушка призналась, что раньше не могла контролировать приступы переедания, которые часто возникали во время ужина с друзьями после напряжённого рабочего дня.
Она вспомнила, как могла заказать еду на 2000–2500 калорий, отдавая предпочтение жирным и сладким блюдам, что привело к значительному набору веса. На данный момент Саева стремится поддерживать здоровый образ жизни и сбрасывать вес под наблюдением врача.
Ранее эндокринолог объяснила, как сдержать зверский аппетит в холода и избежать переедания. В частности, важно обратить внимание и на сам процесс приёма пищи, ведь обед «на ходу» или перед телевизором зачастую приводит к увеличению порций, так как человек просто не успевает ощутить насыщение. Тщательное пережёвывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит.