Заказывала на 2500 калорий: Блогерша Дина Саева призналась, что страдала булимией

Известная российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева поделилась своим опытом борьбы с булимией. 25-летняя девушка призналась, что раньше не могла контролировать приступы переедания, которые часто возникали во время ужина с друзьями после напряжённого рабочего дня.

Она вспомнила, как могла заказать еду на 2000–2500 калорий, отдавая предпочтение жирным и сладким блюдам, что привело к значительному набору веса. На данный момент Саева стремится поддерживать здоровый образ жизни и сбрасывать вес под наблюдением врача.