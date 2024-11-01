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1 ноября, 01:14

Заказывала на 2500 калорий: Блогерша Дина Саева призналась, что страдала булимией

Блогерша Дина Саева рассказала о борьбе с перееданием и булимией

Дина Саева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / senoritasaeva

Дина Саева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / senoritasaeva

Известная российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева поделилась своим опытом борьбы с булимией. 25-летняя девушка призналась, что раньше не могла контролировать приступы переедания, которые часто возникали во время ужина с друзьями после напряжённого рабочего дня.

Она вспомнила, как могла заказать еду на 2000–2500 калорий, отдавая предпочтение жирным и сладким блюдам, что привело к значительному набору веса. На данный момент Саева стремится поддерживать здоровый образ жизни и сбрасывать вес под наблюдением врача.

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Ранее эндокринолог объяснила, как сдержать зверский аппетит в холода и избежать переедания. В частности, важно обратить внимание и на сам процесс приёма пищи, ведь обед «на ходу» или перед телевизором зачастую приводит к увеличению порций, так как человек просто не успевает ощутить насыщение. Тщательное пережёвывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит.

Артём Гапоненко
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