Президент Пакистана Зардари сломал ногу, выходя из самолёта в Дубае
Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © X / PPP
Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, когда выходил из самолёта в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщил представитель его канцелярии.
Полттика экстренно доставили в больницу для оказания первой помощи, где ему наложили гипс. Врачи предписали Зардари покой на четыре недели.
Ранее Асиф Али Зардари заявлял, что скоро приедет в Россию. Когда и состоится ли теперь визит главы Пакистана в РФ, неизвестно.