Президент Пакистана Зардари сломал ногу, выходя из самолёта в Дубае

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, когда выходил из самолёта в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщил представитель его канцелярии.

Полттика экстренно доставили в больницу для оказания первой помощи, где ему наложили гипс. Врачи предписали Зардари покой на четыре недели.