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31 октября, 21:22

Президент Пакистана Зардари сломал ногу, выходя из самолёта в Дубае

Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © X / PPP

Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © X / PPP

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, когда выходил из самолёта в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщил представитель его канцелярии.

Полттика экстренно доставили в больницу для оказания первой помощи, где ему наложили гипс. Врачи предписали Зардари покой на четыре недели.

Ранее Асиф Али Зардари заявлял, что скоро приедет в Россию. Когда и состоится ли теперь визит главы Пакистана в РФ, неизвестно.

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Артур Лапсаков
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